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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Более 300 админпроцедур будет доступно до конца 2024 года в электронной форме По словам специалистов Минсвязи, к началу выдачи ID-карт основные электронные услуги, предоставляемые государством, будут оказываться на едином портале...

По словам специалистов Минсвязи, к началу выдачи ID-карт основные электронные услуги, предоставляемые государством, будут оказываться на едином портале электронных услуг portal.gov.by. Пользователи смогут отслеживать состояние по своим запросам, определять, на каком этапе рассмотрения находится заказанная админпроцедура, и получать уведомления, необходимые электронные документы в свои личные кабинеты, которые будут доступны как с компьютеров, так и с мобильных устройств. По словам экспертов, такой онлайн-доступ позволит максимально уйти от бумажных документов и справок, избавить белорусов от необходимости предъявления различных справок, а также посещения организаций.