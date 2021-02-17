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Более 300 админпроцедур будет доступно до конца 2024 года в электронной форме

17.02.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

По словам специалистов Минсвязи, к началу выдачи ID-карт основные электронные услуги, предоставляемые государством, будут оказываться на едином портале электронных услуг portal.gov.by. Пользователи смогут отслеживать состояние по своим запросам, определять, на каком этапе рассмотрения находится заказанная админпроцедура, и получать уведомления, необходимые электронные документы в свои личные кабинеты, которые будут доступны как с компьютеров, так и с мобильных устройств. По словам экспертов, такой онлайн-доступ позволит максимально уйти от бумажных документов и справок, избавить белорусов от необходимости предъявления различных справок, а также посещения организаций. 
 
 
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По словам специалистов Минсвязи, к началу выдачи ID-карт основные электронные услуги, предоставляемые государством, будут оказываться на едином портале...
 
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