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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Трудящиеся Беларуси за стабильность и социальные гарантии За стабильность и социальные гарантии. Большинство сотрудников Национального статистического комитета нашей страны поддержало открытое письмо профсоюзов. Об...

За стабильность и социальные гарантии. Большинство сотрудников Национального статистического комитета нашей страны поддержало открытое письмо профсоюзов.По мнению председателя Национального статистического комитета, работники ведомства понимают, что необоснованные санкции ЕС в отношении трудящихся влекут за собой потерю стабильной заработной платы и социальных гарантий для людей.Кроме этого, в программе с ведущими говорили и о прошедшем Всебелорусском народном собрании. По мнению председателя Национального статистического комитета, народный форум дал возможность каждому высказать свое мнение. Также Инна Медведева подчеркнула: челлендж с фразой "Люблю Беларусь", который уже разлетелся во всех соцсетях, не оставил равнодушной не только ее, но и большинство белорусов.