ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Трудящиеся Беларуси за стабильность и социальные гарантии

17.02.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

За стабильность и социальные гарантии. Большинство сотрудников Национального статистического комитета нашей страны поддержало открытое письмо профсоюзов. Об этом заявила Инна Медведева  в передаче "Скажинемолчи", которая вышла в эфире нашего телеканала. По мнению  председателя Национального статистического комитета, работники ведомства понимают, что необоснованные санкции ЕС в отношении трудящихся влекут за собой потерю стабильной заработной платы и социальных гарантий для людей. 

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси: "В моем ведомстве подавляющее большинство поддержало открытое письмо профсоюзов, потому что у моих работниц мужья работают, допустим, на Минском заводе колесных тягачей. То есть она понимает, что она остается единственным кормильцем в семье. И, конечно, мы все прекрасно понимаем, что это запрос в обществе и сострадание, и понимание того, что пенсионер не получит пенсию, бюджетники не получат заработную плату. Почему должен пострадать простой, рядовой человек, когда тем, кто уехал, и хочется показать, что они здесь решают все? Но так нет".

Кроме этого, в программе с ведущими говорили и о прошедшем Всебелорусском народном собрании. По мнению председателя Национального статистического комитета, народный форум дал возможность каждому высказать свое мнение. Также Инна Медведева подчеркнула: челлендж  с фразой "Люблю Беларусь", который уже  разлетелся во всех соцсетях, не оставил равнодушной не только ее, но и большинство белорусов. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За стабильность и социальные гарантии. Большинство сотрудников Национального статистического комитета нашей страны поддержало открытое письмо профсоюзов. Об...
 
Новости дня
Новости общества
 
Плантацию орхидей вырастил белорусский пенсионер из Гомеля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

16.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by