Трудящиеся Беларуси за стабильность и социальные гарантии

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси: "В моем ведомстве подавляющее большинство поддержало открытое письмо профсоюзов, потому что у моих работниц мужья работают, допустим, на Минском заводе колесных тягачей. То есть она понимает, что она остается единственным кормильцем в семье. И, конечно, мы все прекрасно понимаем, что это запрос в обществе и сострадание, и понимание того, что пенсионер не получит пенсию, бюджетники не получат заработную плату. Почему должен пострадать простой, рядовой человек, когда тем, кто уехал, и хочется показать, что они здесь решают все? Но так нет".
Кроме этого, в программе с ведущими говорили и о прошедшем Всебелорусском народном собрании. По мнению председателя Национального статистического комитета, народный форум дал возможность каждому высказать свое мнение. Также Инна Медведева подчеркнула: челлендж с фразой "Люблю Беларусь", который уже разлетелся во всех соцсетях, не оставил равнодушной не только ее, но и большинство белорусов.