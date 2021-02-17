ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Плантацию орхидей вырастил белорусский пенсионер из Гомеля

17.02.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Тот случай, когда за экзотикой далеко ехать не надо! Плантацию орхидей вырастил белорусский пенсионер из Гомеля. Владимир Гуценков, владелец фермерского хозяйства из поселка Костюковка, поделился эксклюзивными кадрами из своей теплицы, ведь орхидеи в Беларуси выращивают разве что в ботанических садах, а продают привезенные из Нидерландов или других европейских стран. Цветут экзотические цветы как раз в январе - феврале. Сейчас в теплице  уже около 20 сортов и в целом примерно 100 кустов орхидей.
 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тот случай, когда за экзотикой далеко ехать не надо! Плантацию орхидей вырастил белорусский пенсионер из Гомеля. Владимир Гуценков, владелец фермерского...
 
Новости дня
Новости общества
 
Фигурант «хороводного» дела, брестский активист Виктор Климус уехал из Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

16.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by