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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске сегодня начнется суд над топ-менеджерами Белгазпромбанка Сегодня Верховный суд начнет открытое судебное разбирательство по уголовному делу в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка. Напомним, бывший председатель...

Напомним, бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико обвиняется в получении взятки в особо крупном размере организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем в особо крупном размере. Шесть других бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка и одновременно заместителей Бабарико обвиняются в получении взяток в особо крупном размере организованной группой. Уголовное преследование осуществляется и в отношении совладельца и руководителя компании "Активлизинг" за дачу взятки должностным лицам Белгазпромбанка в крупном размере на сумму не менее 2,5 миллиона долларов. 4 февраля прошло предварительное судебное заседание. Как сообщалось, с шестью обвиняемыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве. Они свою вину признали и сотрудничали со следствием.