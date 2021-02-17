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В Минске сегодня начнется суд над топ-менеджерами Белгазпромбанка

17.02.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня Верховный суд начнет открытое судебное разбирательство по уголовному делу в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка.

Напомним, бывший председатель правления Белгазпромбанка  Виктор Бабарико обвиняется в получении взятки в особо крупном размере организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем в особо крупном размере. Шесть других бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка и одновременно заместителей Бабарико обвиняются в получении взяток в особо крупном размере организованной группой. Уголовное преследование осуществляется и в отношении совладельца и руководителя компании "Активлизинг" за дачу взятки должностным лицам Белгазпромбанка  в крупном размере  на сумму не менее 2,5 миллиона долларов. 4 февраля прошло предварительное судебное заседание. Как сообщалось, с шестью обвиняемыми заключены досудебные соглашения  о сотрудничестве. Они свою вину  признали и сотрудничали со следствием.

 
 
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Сегодня Верховный суд начнет открытое судебное разбирательство по уголовному делу в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка. Напомним, бывший председатель...
 
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