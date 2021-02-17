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Сегодня прием граждан проведет министр культуры Анатолий Маркевич
17.02.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Беларуси продолжается работа с обращениями граждан. В феврале вопросы можно задать руководителям госорганов. Сегодня проблемы белорусов будет решать министр культуры Анатолий Маркевич.
Личный прием граждан пройдет по предварительной записи с 10 утра.
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В Беларуси продолжается работа с обращениями граждан. В феврале вопросы можно задать руководителям госорганов. Сегодня проблемы белорусов будет решать министр...
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