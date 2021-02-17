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Мониторинг цен на лекарства. Все препараты остаются доступными для потребителей
17.02.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПрофсоюзы и сенаторы продолжают мониторинг цен на лекарства. Напомним, Минздрав рекомендовал снивелировать повышение НДС на 10 % снижением торговых надбавок.
На контроле сенаторов также стоимость продуктов на полках магазинов. Напомним, до конца года рост цен на социально значимые товары не должен превысить 4,9 %.
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Профсоюзы и сенаторы продолжают мониторинг цен на лекарства. Напомним, Минздрав рекомендовал снивелировать повышение НДС на 10 % снижением торговых надбавок....
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