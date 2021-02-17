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Мониторинг цен на лекарства. Все препараты остаются доступными для потребителей

17.02.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Профсоюзы и сенаторы  продолжают мониторинг цен на лекарства. Напомним, Минздрав рекомендовал  снивелировать повышение НДС на 10 % снижением торговых надбавок. Мониторинг показывает: белорусские лекарства  дешевле, чем иностранные аналоги, при этом  ничем не уступают по качеству. Да и сами аптеки  предлагают выгодные дисконтные программы. Все препараты остаются  доступными для потребителей.

На контроле сенаторов также стоимость продуктов на полках магазинов. Напомним, до конца года  рост цен на социально значимые товары  не должен превысить 4,9 %. 

 
 
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Профсоюзы и сенаторы  продолжают мониторинг цен на лекарства. Напомним, Минздрав рекомендовал  снивелировать повышение НДС на 10 % снижением торговых надбавок....
 
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