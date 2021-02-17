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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мониторинг цен на лекарства. Все препараты остаются доступными для потребителей Профсоюзы и сенаторы продолжают мониторинг цен на лекарства. Напомним, Минздрав рекомендовал снивелировать повышение НДС на 10 % снижением торговых надбавок....

Профсоюзы и сенаторы продолжают мониторинг цен на лекарства. Напомним, Минздрав рекомендовал снивелировать повышение НДС на 10 % снижением торговых надбавок.Да и сами аптеки предлагают выгодные дисконтные программы. Все препараты остаются доступными для потребителей.На контроле сенаторов также стоимость продуктов на полках магазинов. Напомним, до конца года рост цен на социально значимые товары не должен превысить 4,9 %.