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Успеть до полуночи: по следам ВНС

17.02.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Пока в информационном пространстве и в Беларуси, и за рубежом  обсуждают итоги VI Всебелорусского собрания, мы даем возможность высказаться тем, кто не успел внести свои предложения в рамках ВНС. Так, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Савиных обозначил собственные тезисы, свое видение внешнеполитического курса Беларуси  на ближайшие пять лет.

Многовекторность, суверенитет и закон об иносми - тезисы ВНС

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Сохранение многовекторности на уровне экспортных стратегий и внешнеторговой политики. Отказ от нейтралитета и более внимательное отношение к общественным организациям и влияниям, которые организуются в Беларуси на деньги зарубежных инвесторов".

Сохраним предприятия - сохраним страну, заявил один из делегатов VI Всебелорусского народного собрания - слесарь белорусского металлургического завода  Алексей Приходько, отметив большую роль молодежи как будущего страны. О перспективах, которые открывает молодежная политика Беларуси перед молодыми специалистами, расссуждали всместе с самим спикером в проекте "Успеть до полуночи"

Делегат ВНС о развитии регионов и молодежной политике страны

Алексей Приходько, слесарь Белорусского металлургического завода: "В целом, впечатлило, что мать четверых детей уже имеет пенсию.  Приятно было отметить, что будут развиваться регионы"

 
 
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Пока в информационном пространстве и в Беларуси, и за рубежом  обсуждают итоги VI Всебелорусского собрания, мы даем возможность высказаться тем, кто не успел внести...
 
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