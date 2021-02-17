|
Успеть до полуночи: по следам ВНС
17.02.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПока в информационном пространстве и в Беларуси, и за рубежом обсуждают итоги VI Всебелорусского собрания, мы даем возможность высказаться тем, кто не успел внести свои предложения в рамках ВНС. Так,
Многовекторность, суверенитет и закон об иносми - тезисы ВНСАндрей Савиных, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Сохранение многовекторности на уровне экспортных стратегий и внешнеторговой политики. Отказ от нейтралитета и более внимательное отношение к общественным организациям и влияниям, которые организуются в Беларуси на деньги зарубежных инвесторов".
Сохраним предприятия - сохраним страну, заявил один из делегатов VI Всебелорусского народного собрания - слесарь белорусского металлургического завода Алексей Приходько, отметив большую роль молодежи как будущего страны. О перспективах, которые открывает молодежная политика Беларуси перед молодыми специалистами, расссуждали всместе с самим спикером в проекте "Успеть до полуночи"
Делегат ВНС о развитии регионов и молодежной политике страныАлексей Приходько, слесарь Белорусского металлургического завода: "В целом, впечатлило, что мать четверых детей уже имеет пенсию. Приятно было отметить, что будут развиваться регионы".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пока в информационном пространстве и в Беларуси, и за рубежом обсуждают итоги VI Всебелорусского собрания, мы даем возможность высказаться тем, кто не успел внести...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)