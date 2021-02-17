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Многовекторность, суверенитет и закон об иносми - тезисы ВНС

Делегат ВНС о развитии регионов и молодежной политике страны

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Успеть до полуночи: по следам ВНС Пока в информационном пространстве и в Беларуси, и за рубежом обсуждают итоги VI Всебелорусского собрания, мы даем возможность высказаться тем, кто не успел внести...

Пока в информационном пространстве и в Беларуси, и за рубежом обсуждают итоги VI Всебелорусского собрания, мы даем возможность высказаться тем, кто не успел внести свои предложения в рамках ВНС. Так,Сохраним предприятия - сохраним страну, заявил один из делегатов VI Всебелорусского народного собрания - слесарь белорусского металлургического завода Алексей Приходько, отметив большую роль молодежи как будущего страны. О перспективах, которые открывает молодежная политика Беларуси перед молодыми специалистами, расссуждали всместе с самим спикером в проекте "Успеть до полуночи"