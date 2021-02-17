Бывает до 9 промилле в крови. Эксперты рассказали, как белорусы иногда напиваются до смерти

Источник материала: Tut.by

В Могилевской области в январе от отравления этиловым спиртом умерли 27 человек — это в два раза больше, чем в другие месяцы. Об этом сообщает MogilevNews.by со ссылкой на управление Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области. Большая часть смертельных случаев пришлась на первую половину месяца.

— В Белыничском районе после злоупотребления алкоголем умерла 54-летняя женщина. Концентрация этилового спирта в ее крови составила 4,5 промилле. Еще больше — почти 6 промилле — обнаружили государственные медицинские судебные эксперты-химики УГКСЭ по Могилевской области у 44-летнего жителя Быховского района. Еще один, 42-летний, мужчина употребил чрезмерную дозу алкоголя и умер в самом Могилеве, — рассказали в ГКСЭ.

Всплеск отравлений этанолом судебные эксперты отмечают в январе ежегодно, небольшой подъем случается еще и весной — когда массово отмечаются праздники и выпадают большие выходные. Чаще всего эксперты-химики обнаруживают в крови потерпевших этиловый спирт в концентрации до 7 промилле, крайне редко фиксируются рекорды — до 9 промилле.

— Получить концентрацию этилового спирта в крови в 6 промилле человеку среднего телосложения можно, если в течение нескольких часов выпить 2−2,5 бутылки 40-градусного алкогольного напитка. Наиболее опасно употребление алкоголя с содержанием спирта свыше 40%. Пятьсот миллилитров такого — это уже смертельная доза, — отмечают эксперты.