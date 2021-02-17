В Гомельском районе пенсионер похвастал перед новой знакомой сбережениями - и тут же их лишился

Источник материала: Tut.by

В Гомельском районе у пенсионера из шкафа пропали 1,5 тысячи долларов. Выяснилось, что их украла новая знакомая мужчины, которой он про них сам же и рассказал, сообщает УВД.



Фото: Alexander Mils, unsplash.com

66-летний пенсионер из агрогородка Улуковье познакомился с 39-летней женщиной. В один из дней мужчина похвастался, что он — вполне состоятельный человек, имеет приличные сбережения.

Вскоре те самый сбережения исчезли вместе с новой знакомой.

Мужчина пошел в милицию — и гомельчанку задержали. Однако оперативникам удалось изъять лишь сережки, которые она купила на украденные деньги. Все остальное женщина спустила за несколько дней, развлекаясь с друзьями.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по факту кражи.