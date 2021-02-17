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В Гомельском районе пенсионер похвастал перед новой знакомой сбережениями - и тут же их лишился
17.02.2021 12:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомельском районе у пенсионера из шкафа пропали 1,5 тысячи долларов. Выяснилось, что их украла новая знакомая мужчины, которой он про них сам же и рассказал,
66-летний пенсионер из агрогородка Улуковье познакомился с 39-летней женщиной. В один из дней мужчина похвастался, что он — вполне состоятельный человек, имеет приличные сбережения.
Вскоре те самый сбережения исчезли вместе с новой знакомой.
Мужчина пошел в милицию — и гомельчанку задержали. Однако оперативникам удалось изъять лишь сережки, которые она купила на украденные деньги. Все остальное женщина спустила за несколько дней, развлекаясь с друзьями.
В отношении нее возбуждено уголовное дело по факту кражи.
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66-летний пенсионер из агрогородка Улуковье познакомился с 39-летней женщиной. В один из дней мужчина похвастался, что он вполне состоятельный.
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