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В Гомельском районе пенсионер похвастал перед новой знакомой сбережениями - и тут же их лишился

17.02.2021 12:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомельском районе у пенсионера из шкафа пропали 1,5 тысячи долларов. Выяснилось, что их украла новая знакомая мужчины, которой он про них сам же и рассказал, сообщает УВД.


Фото: Alexander Mils, unsplash.com

66-летний пенсионер из агрогородка Улуковье познакомился с 39-летней женщиной. В один из дней мужчина похвастался, что он — вполне состоятельный человек, имеет приличные сбережения.

Вскоре те самый сбережения исчезли вместе с новой знакомой.

Мужчина пошел в милицию — и гомельчанку задержали. Однако оперативникам удалось изъять лишь сережки, которые она купила на украденные деньги. Все остальное женщина спустила за несколько дней, развлекаясь с друзьями.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по факту кражи.

 
 
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66-летний пенсионер из агрогородка Улуковье познакомился с 39-летней женщиной. В один из дней мужчина похвастался, что он вполне состоятельный.
 
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