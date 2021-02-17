Судебные исполнители с милицией выселяют церковь «Новая жизнь». Чтобы попасть внутрь, спилили замок

Источник материала: Tut.by

Судебные исполнители с милицией пришли выселять общину из церкви «Новая жизнь» в Минске. Спор за молитвенный дом в здании бывшего коровника продолжается уже много лет. На этот раз власти решили действовать силовым методом: в церкви спилили замок и остановили молитву, проходившую внутри. Об этом TUT.BY сообщили очевидцы.





К зданию «Новой жизни», расположенному на улице Ковалева, 72, сегодня приехали судебные исполнители с милицией. Администратор церкви Виталий Антончиков рассказывает TUT.BY, что приезд приставов не был неожиданным — о новой попытке выселения 17 февраля общину предупреждали.

— В этом году к нам уже приезжали судебные исполнители — выписали предписание, но тогда все было спокойно. Сказали, приедут снова. На этот раз приехали не только они, но и милиция, представители ЖРЭО. Милицейских машин было пять или семь. Судебные исполнители попросили нас открыть дверь, мы отказались, — объясняет Виталий Антончиков. — Тогда они попросили слесарей спилить замок и вошли в здание.

Представитель церкви рассказал, что в здании было 60−70 прихожан. Вошедшие попросили микрофон.

— Сказали всем покинуть здание, иначе отправят на «сутки». Мы сказали людям, чтобы они вышли и не подвергались опасности. Сейчас все приехавшие внутри, представителей церкви в здание не пускают, хотя говорят, что будут описывать имущество.

Виталий Антончиков добавил, что пастор церкви был записан на прием 24 февраля к зампредседателю Мингорисполкома для обсуждения ситуации с церковью.





Предыстория

Конфликт между церковью «Новая жизнь» и городскими властями длится уже больше 15 лет . Когда-то на этом месте был коровник, в 1992 году прихожане своими силами здесь сделали церковь.

В 2005 году городские власти лишили религиозную общину права пользования земельным участком, несмотря на то что он был выделен ей бессрочно.

Чтобы привлечь внимание общественности к проблемам церкви, в октябре 2006 года верующие провели пост-голодовку, которая длилась около месяца. Голодающие сменяли друг друга, постоянно находясь в здании церкви. Властям пришлось отступить: ситуация вокруг «Новой жизни» получила широкий международный резонанс, в защиту церкви выступили представители демократических сил, страны ЕС, зарубежные политики, священники, религиозные объединения.

Но в 2019-м тема возникла вновь. 16 января 2019 года в Минске было общественное обсуждение плана по внесению изменений в градостроительный проект детального планирования южной части микрорайона Сухарево. План предусматривает строительство жилья и объектов социальной инфраструктуры. На месте дома молитвы «Новой жизни» предполагают возвести школу.

На воскресной проповеди 10 марта того же года пастор Вячеслав Гончаренко среди прочего сказал прихожанам, что у церкви «Новая жизнь» будет «новое прекрасное здание».

Позднее администратор церкви Виталий Антончиков пояснил БелаПАН, что пастор «настраивал верующих на то, что церкви так или иначе нужен новый дом молитвы — на старом или новом месте».

В конце 2020-го управление принудительного исполнения вынесло общине протестантской церкви очередное предписание с требованием до 31 декабря исполнить судебный приказ от 23 октября 2009 года и освободить здание бывшего коровника площадью 1621 «квадратов» по улице Ковалева, 72. Взыскатель — ЖРЭО Московского района столицы.

В предписании говорилось, что в случае неисполнения требования принудительное выселение состоится 5 января. В тот день в здании тоже собрались прихожане для молитвы, однако тогда судебные исполнители и представители ЖРЭО заходить не стали. Они составили административный протокол в отношении руководства церкви за нарушение предписания о выселении.