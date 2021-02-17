Обыск у Павла Левинова длился более 5 часов. Силовики были и в квартире его покойной матери

Источник материала: Tut.by

В Витебске 16 мая февраля прошел обыск у известного правозащитника Павла Левинова. Его задержали после 16 часов, а обыск закончился в 22.30. Левинов на свободе, сообщает «Віцебская вясна».



Павел Левинов. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

У Павла Левинова конфисковали мобильный телефон, цифровые носители (флешки, системный блок компьютера) — всего 32 единицы. А также — 236 листов печатного текста.

Следователи были не только в квартире Левинова, но и там, где жила его покойная мать.

Правозащитник на свободе.

16 февраля обыск прошел и у родителей витебской правозащитницы Ирины Третьяковой.