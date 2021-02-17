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Обыск у Павла Левинова длился более 5 часов. Силовики были и в квартире его покойной матери
17.02.2021 12:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске 16 мая февраля
У Павла Левинова конфисковали мобильный телефон, цифровые носители (флешки, системный блок компьютера) — всего 32 единицы. А также — 236 листов печатного текста.
Следователи были не только в квартире Левинова, но и там, где жила его покойная мать.
Правозащитник на свободе.
16 февраля обыск прошел и у родителей витебской правозащитницы Ирины Третьяковой.
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У Павла Левинова конфисковали мобильный телефон, цифровые носители (флешки, системный блок компьютера) - всего 32 единицы. А также - 236 листов печатного текста.
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