Суд по делу свидетеля смертельного выстрела в Бресте. Стрелявший просил закрыть процесс: мол, ему угрожают

Источник материала: Tut.by

17 февраля в Брестском областном суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении Александра Кордюкова, который 11 августа был рядом с Геннадием Шутовым, когда того смертельно ранили в голову. Брестчанина обвиняют в покушении на убийство военнослужащего (тот во время протестов был в «гражданке»). Кордюков говорит, что все было не так, как представлено в обвинении. Мужчине грозит 25 лет лишения свободы. Застреливший Шутова мужчина по делу проходит потерпевшим. Сегодня на процессе слушают свидетелей.



Александр. Кордюков. Фото из соцсетей

В самом начале процесса один из военнослужащих, участвовавших в конфликте с Шутовым и Кордюковым, потерпевший Голицын заявил ходатайство о проведении закрытого судебного заседания. По его словам, ему поступали угрозы от анонимов. Второй потерпевший, Гаврилов, тоже пожаловался, что ему на телефон поступали сообщения: «Как живется твоим родителям?», «Как твоим родителям спится? Хорошо?».

Угрозы, говорит потерпевший, он стал получать вчера, после окончания первого дня процесса.

Прокурор поддержал ходатайство силовиков.

Кордюков и его защита были против.

Суд решил в удовлетворении ходатайства отказать за необоснованностью.

Двое свидетелей со стороны обвинения — сотрудники ОМОНа — подали заявления о допросе дистанционно. Суд их просьбу удовлетворил. Свои пояснения они давали из отдельной комнаты.

Командир брестского ОМОНа Максим Михович рассказал, что 11 августа перед силовиками стояла задача обеспечить общественный порядок на территории Бреста. Сотрудники ОМОНа в тот день работали в гражданской и форменной одежде. Военнослужащие — только по «гражданке».

Брестчанин Владимир Олесин в момент конфликта находился возле дома № 334 на улице Московской. Сам конфликт не видел, но заметил, что в руке одного из них был предмет, похожий на трубку, который на свету издавал «металлический блеск». Владимир сообщил, что слышал звуки потасовки и выстрелы. После этого он ушел и сообщил милиционерам о том, что возле дома была стрельба.

В суде должны были выступить еще два свидетеля, однако они не приехали: командующий сил специальных операций Вадим Денисенко и еще один представитель воинской части подали заявления, что не могут присутствовать по болезни. В суде зачитали показания свидетелей, которые они дали во время следствия.

Тогда майор воинской части, который тоже работал на протестах в Бресте, рассказывал, что после того, как Голицын и Гаврилов сдали 11 августа оружие, он пересчитал патроны — и понял, что каждый из них произвел по 2 выстрела.

Гаврилова он охарактеризовал, как человека, который отлично владеет табельным оружием.

После допроса свидетелей суд перешел к исследованию материалов уголовного дела. Те из документов, которые относятся к внутренним, изучат за закрытыми дверями.

Что было на процессе над Кордюковым вчера — можно почитать здесь .