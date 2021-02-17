Вылетевший из Египта в Минск самолет «Белавиа» покружил над побережьем - и сел обратно. Что происходит

Источник материала: Tut.by

Самолет «Белавиа» 17 февраля в 13.20 должен был прибыть в Минск из Шарм-Эль-Шейха. Рейс BRU8216 вылетел в 8.20 из пункта отправления, после чего около двух часов кружил и сел — обратно в Шарм-Эль-Шейхе.

По данным сайта flightradar24.com, где можно отслеживать движение воздушных судов в реальном времени, самолет вылетел в белорусскую столицу в 8.20, а позже был перенаправлен обратно в аэропорт вылета.



Скриншот: flightradar24.com

Читатель TUT.BY, жена которого находилась на борту самолета, рассказал, что самолет был в полете около 15 минут, после чего вернулся и около 1.30 кружил над побережьем. После зашел на посадку в Шарм-Эль-Шейхе и приземлился.

«По табло в Шарм-Эль-Шейхе, он вернулся с неисправностью», — рассказал Александр.

По информации его супруги, пассажирам объявили, что самолет вернулся по техническим причинам. Пассажиров высадили из самолета, они в аэропорту.

О том, когда состоится вылет в Беларусь, информации нет.

По данным аэропорта в Шарм-Эль-Шейхе, борт провел в воздухе 1 час 50 минут.



Скриншот: flightstats.com

Летевшая этим же рейсом Екатерина также говорит, что пока нет информации о том, как пассажиры будут добираться в Минск.

«Мы вылетели на 10 минут раньше расписания, летали кругами почти до 9 часов (минут 40), потом нам сообщи о технической неисправности и необходимости выработки топлива. Сказала, что еще часа полтора придется летать. В итоге сели мы в 11, где-то полчаса находились в самолете, потом всех попросили выйти из него», — рассказала Екатерина.

В пресс-службе Национального аэропорта Минск TUT.BY подтвердили: задержка связана с тем, что борт вернулся в аэропорт вылета.

В «Белавиа» пока не комментируют ситуацию. Как только комментарий появится, мы его опубликуем.