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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Избил человека за одежду с госсимволикой: расследование завершено СК завершил расследование уголовного дела о хулиганстве. 33-летний минчанин избил человека за одежду с госсимволикой. Инцидент случился 25 ноября в общественном...

СК завершил расследование уголовного дела о хулиганстве. 33-летний минчанин избил человека за одежду с госсимволикой. Инцидент случился 25 ноября в общественном транспорте. Выпивший дебошир сначала начал оскорблять и кричать на одного из пассажиров, а после в ход пошли и кулаки. Фигурант несколько раз ударил мужчину ногами. Последний, чтобы не продолжать конфликт, решил выйти из автобуса. Однако зачинщик драки последовал за ним и продолжил потасовку на улице: человека он схватил за куртку, а потом и вовсе повалил на землю. Остановил потасовку проходивший мимо офицер. Нападавшего он задержал. О дебошире известно, что ранее он был неоднократно судим, в момент драки был в состоянии алкогольного опьянения. Действия обвиняемого квалифицированы по статье "Хулиганство", он под стражей. Об этой истории мы говорили спустя несколько дней после произошедшего. И вот как тогда злоумышленник объяснял свои действия.