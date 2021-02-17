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Избил человека за одежду с госсимволикой: расследование завершено

17.02.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

СК завершил расследование уголовного дела о хулиганстве. 33-летний минчанин  избил человека  за одежду с госсимволикой. Инцидент случился 25 ноября  в общественном транспорте. Выпивший дебошир  сначала начал оскорблять и кричать на одного из пассажиров, а после  в ход пошли и кулаки. Фигурант несколько раз ударил мужчину  ногами. Последний, чтобы не продолжать конфликт,  решил выйти из автобуса. Однако зачинщик драки  последовал за ним и продолжил потасовку на улице: человека он схватил за куртку, а потом  и вовсе повалил на землю. Остановил потасовку  проходивший мимо офицер. Нападавшего он задержал. О дебошире известно, что ранее он был  неоднократно судим, в момент драки  был в состоянии алкогольного опьянения. Действия обвиняемого  квалифицированы по статье "Хулиганство", он под стражей. Об этой истории  мы говорили спустя несколько дней  после произошедшего. И вот как тогда  злоумышленник объяснял свои действия.

 
 
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СК завершил расследование уголовного дела о хулиганстве. 33-летний минчанин  избил человека  за одежду с госсимволикой. Инцидент случился 25 ноября  в общественном...
 
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