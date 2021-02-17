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Е. Шевченко: Украина в экономическом смысле принадлежит четырем олигархам

17.02.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

За импичмент Зеленскому, напомним, уже начат сбор подписей. Украинцы  винят во всех бедах  власти, олигархию и полное беззаконие. Многие депутаты, осознавая весь спектр проблем, пытаются изменить ситуацию, используя опыт  других стран. 

Евгений Шевченко, народный депутат Верховной рады Украины: "Наша страна в экономическом  смысле принадлежит четырем олигархам. А вот есть рядом соседняя страна, где наши политики говорят о том, что там диктатура, авторитаризм. При этом там действительно социальное обеспечение простых людей на достаточно высоком уровне, медицина там одна из лучших, она уже сравнивается по уровню обслуживания, по количеству заболевших, выживших от COVID. А еще Беларусь поднялась на 4 места по уровню жизни  по сравнению с уровнем Европы, то  есть продолжительность жизни в Беларуси за последние 30 лет выросла". 

 
 
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За импичмент Зеленскому, напомним, уже начат сбор подписей. Украинцы  винят во всех бедах  власти, олигархию и полное беззаконие. Многие депутаты, осознавая весь...
 
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