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Бобруйские чиновники решили, какие дни в регионе в этом году будут «трезвыми»
17.02.2021 15:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бобруйске шесть дней в 2021 году объявлены Днями трезвости. Так решил горисполком (соответствующие решения
Местные чиновники обычно в начале года составляют календарь дней трезвости. В 2021 году «трезвыми днями» в регионе станут 3 и 18 марта, 3 августа, 1 и 3 сентября, а также 18 ноября.
День трезвости — это профилактическая антиалкогольная акция, которая длится с 00.00 до 24.00. Алкоголь в такие дни продают лишь на розлив в заведениях общепита. Считается, что такие акции помогают профилактике алкоголизма и пропагандируют здоровый образ жизни.
В Беларуси приостановку продажи алкоголя на сутки проводят в разное время в различных городах и районах.
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В Беларуси приостановку продажи алкоголя на сутки проводят в разное время в различных городах и районах.
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