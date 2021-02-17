Бобруйские чиновники решили, какие дни в регионе в этом году будут «трезвыми»

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске шесть дней в 2021 году объявлены Днями трезвости. Так решил горисполком (соответствующие решения здесь и здесь ).



Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Местные чиновники обычно в начале года составляют календарь дней трезвости. В 2021 году «трезвыми днями» в регионе станут 3 и 18 марта, 3 августа, 1 и 3 сентября, а также 18 ноября.

День трезвости — это профилактическая антиалкогольная акция, которая длится с 00.00 до 24.00. Алкоголь в такие дни продают лишь на розлив в заведениях общепита. Считается, что такие акции помогают профилактике алкоголизма и пропагандируют здоровый образ жизни.

В Беларуси приостановку продажи алкоголя на сутки проводят в разное время в различных городах и районах.