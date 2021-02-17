Улучшение жилищных условий для многодетных семей Минска

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Один из приоритетов социально-экономического развития страны - счастливая семья. Возможность строительства жилья для тех, кто имеет нужду, особенно актуальна для многодетных. Им предлагают жилье, в том числе и в микрорайоне Сокол, а также в Смолевичах. В городе-спутнике параллельно с возведением новых квадратов большое внимание - созданию необходимой инфраструктуры: строительству школ и детских садов, а также амбулаторий и поликлиник. В нашей столице - почти 6 тысяч 300 многодетных семей, которые имеют потребность в улучшении своих жилищных условий. Из них - 4 тысячи 200 уже направлены на строительство, еще 1600 - в планах на этот год.