ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Улучшение жилищных условий для многодетных семей Минска

17.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Один из приоритетов социально-экономического развития страны - счастливая семья. Возможность строительства жилья для тех, кто имеет нужду, особенно актуальна для многодетных. Им предлагают жилье, в том числе и в микрорайоне Сокол, а также в Смолевичах. В городе-спутнике параллельно с возведением новых квадратов большое внимание - созданию необходимой инфраструктуры: строительству школ и детских садов, а также амбулаторий и поликлиник. В нашей столице - почти 6 тысяч 300 многодетных семей, которые имеют потребность в улучшении своих жилищных условий. Из них - 4 тысячи 200 уже направлены на строительство, еще 1600 - в планах на этот год.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один из приоритетов социально-экономического развития страны - счастливая семья. Возможность строительства жилья для тех, кто имеет нужду, особенно актуальна для...
 
Новости дня
Новости общества
 
Присяга прокурорских работников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

16.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by