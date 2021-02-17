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Присяга прокурорских работников

17.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Прокурорские работники находятся на острие борьбы противодействия экстремизму, терроризму, пресечению массовых беспорядков - об этом сегодня заявил генпрокурор Беларуси во время церемонии принесения присяги молодыми специалистами. Из различных регионов страны в столицу прибыли молодые прокуроры, которые впервые вступили в должность. Отмечается, что в последние годы в ведомстве повысили требования к кадрам, уровню подготовки и воспитанию их как госслужащих. Перед принятием на работу проводится специальная проверка кандидата.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси: "Такое колоссальное давление, в том числе в целом на правоохранительную систему, нашу страну. Сколько грязи, лжи, клеветы, угроз и молодые люди, в открытых процессах доказывают вину тех негодяев, которые били, крошили, ломали, поднимали руку на правоохранительные органы, которые клеветали, лгали, которые призывали, подталкивали и принимали участие в массовых беспорядках. Сегодня настолько важно, чтобы внутреннее содержание прокурорского работника соответствовало тем жестким, но объективным критериям, которые предъявляются к правоохранительной системе и судопроизводству".

Принимая присягу, молодые сотрудники дали клятву соблюдать Конституцию Беларуси, пересекать любые нарушения, защищать права и законные интересы граждан, общественные и государственные интересы. Добавим, что присягу молодые сотрудники принесли в знаковом для каждого белоруса месте - музее Великой Отечественной войны.

 
 
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Прокурорские работники находятся на острие борьбы противодействия экстремизму, терроризму, пресечению массовых беспорядков - об этом сегодня заявил генпрокурор...
 
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