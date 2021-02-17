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Присяга прокурорских работников
17.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Прокурорские работники находятся на острие борьбы противодействия экстремизму, терроризму, пресечению массовых беспорядков - об этом сегодня заявил генпрокурор Беларуси во время церемонии принесения присяги молодыми специалистами. Из различных регионов страны в столицу прибыли молодые прокуроры, которые впервые вступили в должность. Отмечается, что в последние годы в ведомстве повысили требования к кадрам, уровню подготовки и воспитанию их как госслужащих. Перед принятием на работу проводится специальная проверка кандидата.
Принимая присягу, молодые сотрудники дали клятву соблюдать Конституцию Беларуси, пересекать любые нарушения, защищать права и законные интересы граждан, общественные и государственные интересы. Добавим, что присягу молодые сотрудники принесли в знаковом для каждого белоруса месте - музее Великой Отечественной войны.
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Прокурорские работники находятся на острие борьбы противодействия экстремизму, терроризму, пресечению массовых беспорядков - об этом сегодня заявил генпрокурор...
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