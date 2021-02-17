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Дорожная карта сотрудничества на 2021 год
17.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Белорусский республиканский союз молодежи и общероссийская молодежная общественная организация "Мобильные кадры России" планируют реализовать дорожную карту сотрудничества на 2021 год. Соглашение подписали сегодня в столице в Республиканском доме молодежи. По мнению обеих сторон, реализация всех пунктов дорожной карты поможет создать в рамках Союзного государства систему обмена трудовыми ресурсами. Уже этим летом дадут старт международному проекту по реконструкции трассы М1. В ближайшей перспективе ее планируют сделать автомагистралью высокого уровня.
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Белорусский республиканский союз молодежи и общероссийская молодежная общественная организация "Мобильные кадры России" планируют реализовать дорожную карту...
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