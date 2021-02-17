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Дорожная карта сотрудничества на 2021 год

17.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Белорусский республиканский союз молодежи и общероссийская молодежная общественная организация "Мобильные кадры России" планируют реализовать дорожную карту сотрудничества на 2021 год. Соглашение подписали сегодня в столице в Республиканском доме молодежи. По мнению обеих сторон, реализация всех пунктов дорожной карты поможет создать в рамках Союзного государства систему обмена трудовыми ресурсами. Уже этим летом дадут старт международному проекту по реконструкции трассы М1. В ближайшей перспективе ее планируют сделать автомагистралью высокого уровня.

К слову, в работе на М1 будет задействована 1 тысяча молодых ребят - это студенты белорусских и российских вузов. Уже сегодня прорабатывается вопрос организации совместной акции "Автопробег Минск - Москва", посвященный памяти погибших героев Великой Отечественной войны. Участники строительства этой автомагистрали проедут по маршруту воинской славы к празднику 9 Мая.
 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский республиканский союз молодежи и общероссийская молодежная общественная организация "Мобильные кадры России" планируют реализовать дорожную карту...
 
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