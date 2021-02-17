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Вылет белорусов из Шарм-эль-Шейха переносится из-за дополнительной техпроверки самолета
17.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСамолет "Белавиа", вылетевший сегодня из Шарм-эль-Шейха в Минск, вернулся в египетский аэропорт для дополнительной технической проверки. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании. У командира возникли сомнения в полной исправности работы одной из систем. Он принял решение вернуться в аэропорт. Посадка прошла в штатном режиме. В данный момент проводится проверка самолета. На онлайн-табло на сайте Национального аэропорта Минск время прилета самолета изменено с 13:20 на 18:00.
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Самолет "Белавиа", вылетевший сегодня из Шарм-эль-Шейха в Минск, вернулся в египетский аэропорт для дополнительной технической проверки. Об этом сообщили в ...
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