Нашли что-то «похожее на пистолет» и что-то «похожее на наркотики». МВД отчиталось об обысках у правозащитников

Источник материала: Tut.by

В МВД считают, что правозащитники и журналисты, «выступая иностранными агентами, организовывали и финансировали протесты под прикрытием правозащитной деятельности». Итоги масштабных обысков опубликованы пресс-службой ведомства.

«Вчера, 16 февраля, сотрудники ГУБОПиК провели около 90 обысков по месту жительства членов незарегистрированных организаций „Весна“, „Профсоюз работников РЭП“, а также представителей БАЖ и медиа-ресурсов протестного толка», — говорится в релизе.

Отмечается, что сотрудники милиции работали во всех областных центрах в соответствии с поручением Следственного комитета Беларуси. Поводом к проведению масштабных обысков стали результаты оперативно-разыскных мероприятий в отношении лиц и организаций, осуществляющих финансовую и информационную поддержку протестов в Беларуси.

«По информации ГУБОПиК, они не просто оказывали помощь, а выступая иностранными агентами, организовывали и финансировали протесты под прикрытием правозащитной деятельности», — подчеркнули в милиции.

Во время обысков изъяли деньги в различной валюте (более 80 тысяч долларов в эквиваленте), документы на получение иностранных грантов и сотни квитанций на оплату штрафов физических лиц и юридических услуг.

«Кроме того, обнаружены документы с реквизитами для денежных переводов; растяжки, баннеры, флаги), документация о вступлении в стачкомы, анкеты об оказании помощи псевдорепрессированным, литература, пропагандирующая ЛГБТ-ценности, а также сертификаты по обучению в зарубежных вузах. Среди изъятого — предположительно наркотические вещества и предмет, похожий на пистолет (направлены на экспертизу), а также офисная техника, ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, накопители информации, фото- и видеотехника, банковские карты, в том числе зарубежных банков», — отчитались в милиции.

Изъятое в ходе обысков передали в Следственный комитет.

Напомним, утром 16 февраля силовики с обысками пришли к представителям Белорусской ассоциации журналистов, правозащитникам, волонтерам, юристам, а также профсоюзным активистам. Везде изымали технику, средства связи, деньги, документы, касающиеся деятельности организаций, а также флаги, плакаты, печатную продукцию. Несколько человек были задержаны.