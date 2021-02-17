25 суток за гирлянду на балконе и отказ открыть дверь: осудили активиста, к которому приходили с обыском

Источник материала: Tut.by

Представителя независимого профсоюза РЭП Андрея Комли-Яматина арестовали на 25 суток административного ареста. Судья Фрунзенского районного суда Минска Мария Ерохина посчитала его виновным в проведении несанкционированной акции и неподчинении сотрудникам милиции. Об этом сообщает телеграм-канал «„Вясна“ назірае».



фото: телеграм-канал «„Вясна“ назірае»

К активисту пришли с обыском во вторник, 16 февраля. Основанием для составления протоколов по статьям 23.34 и 23.4 КоАП стала серебристо-бордовая гирлянда на балконе и отказ открыть двери пришедшим силовикам.

Комлик-Яматин рассказал, что силовики пришли к нему около 7 утра, двери он не открыл, так как не знал, что это милиция. Тогда силовики вскрыли замок.

Андрея Комлика-Яматина задержали после обыска в его квартире, который прошел в рамках возбужденного Следственным комитетом уголовного дела по массовым беспорядкам. Во вторник такие обыски прошли у более чем 40 журналистов, правозащитников, волонтеров и активистов.