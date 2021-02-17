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25 суток за гирлянду на балконе и отказ открыть дверь: осудили активиста, к которому приходили с обыском
17.02.2021 16:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Представителя независимого профсоюза РЭП Андрея Комли-Яматина арестовали на 25 суток административного ареста. Судья Фрунзенского районного суда Минска Мария Ерохина посчитала его виновным в проведении несанкционированной акции и неподчинении сотрудникам милиции. Об этом
К активисту пришли с обыском во вторник, 16 февраля. Основанием для составления протоколов по статьям 23.34 и 23.4 КоАП стала серебристо-бордовая гирлянда на балконе и отказ открыть двери пришедшим силовикам.
Комлик-Яматин рассказал, что силовики пришли к нему около 7 утра, двери он не открыл, так как не знал, что это милиция. Тогда силовики вскрыли замок.
Андрея Комлика-Яматина задержали после обыска в его квартире, который прошел в рамках возбужденного Следственным комитетом
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25 суток за гирлянду на балконе и отказ открыть дверь: осудили активиста, к которому приходили с обыском
Комлик-Яматин рассказал, что силовики пришли к нему около 7 утра, двери он не открыл, так как не знал, что это милиция. Тогда силовики вскрыли замок.
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