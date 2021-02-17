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В Скиделе вынесли приговор художнице за нанесение «циничного изображения в виде аиста» на остановку

17.02.2021 16:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

17 февраля судья Анна Чилеко огласила приговоры двум жителей Скиделя — Кристине Полтавец и Андрею Апанасовичу. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна». Молодых людей обвиняли по ст. 341 УК РБ — «Осквернение сооружений и порча имущества». Кристина получила штраф в 150 базовых (4 350 руб.), Андрей — в 100 (2 900 руб.). У девушки также конфисковали велосипед — как средство совершения преступления. Автомобиль, который водил Андрей, освободили от ареста и решили не конфисковать, хоть прокурор Марина Терешко и просила: он принадлежит не ему.


Фото: скрин с видео

Напомним, по материалам дела, начиная с конца августа и до 21 декабря прошлого года художница Кристина Полтавец в разных местах Скиделя, а также на остановках и мостах Гродненского района, в деревнях Саволевка, Бируличи, Суховляны, Обухово, Озеры оставляла рисунки. Агрессивных призывов или ненормативной лексики она не использовала. Напротив — даже зарисовывала рядом нецензурные слова.

На объекты девушка выезжала поздно вечером на велосипеде и рисовала аистов, девушек с БЧБ-волосами, герб «Погоня», БЧБ-елочки, портрет Романа Бондаренко, а также оставляла надписи: «Далучайся!», «Я выхожу», «Жыве Беларусь».

Осенью и зимой Кристину на места, где появлялись рисунки, иногда подвозил на своей машине Андрей. Так, в декабре они совершили три совместные поездки. При этом мужчина не помогал рисовать.


Фото: harodniaspring.org

Двум обвиняемым насчитали 596 рублей 21 копейку ущерба — это затраты коммунальников. Деньги Кристина и Андрей уже выплатили.

 
 
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Молодых людей обвиняли по ст. 341 УК РБ - «Осквернение сооружений и порча имущества».
 
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