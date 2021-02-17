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В Скиделе вынесли приговор художнице за нанесение «циничного изображения в виде аиста» на остановку
17.02.2021 16:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
17 февраля судья Анна Чилеко огласила приговоры двум жителей Скиделя — Кристине Полтавец и Андрею Апанасовичу. Об этом
Напомним, по материалам дела, начиная с конца августа и до 21 декабря прошлого года художница Кристина Полтавец в разных местах Скиделя, а также на остановках и мостах Гродненского района, в деревнях Саволевка, Бируличи, Суховляны, Обухово, Озеры оставляла рисунки. Агрессивных призывов или ненормативной лексики она не использовала. Напротив — даже зарисовывала рядом нецензурные слова.
На объекты девушка выезжала поздно вечером на велосипеде и
Осенью и зимой Кристину на места, где появлялись рисунки, иногда подвозил на своей машине Андрей. Так, в декабре они совершили три совместные поездки. При этом мужчина не помогал рисовать.
Двум обвиняемым насчитали 596 рублей 21 копейку ущерба — это затраты коммунальников. Деньги Кристина и Андрей уже выплатили.
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