Забрали даже белые с красным носки. Активисты и журналисты из Гомеля рассказали об обысках во вторник

Источник материала: Tut.by

16 февраля в Гомельской области массово проходили обыски: силовики с утра приходили в дома правозащитников, журналистов и активистов, у некоторых обыскивали квартиры родителей. Бывшая учительница Надежда Лашенко-Казакова, волонтер Илья Миронов и журналистка Лариса Щирякова рассказали «Сильным Новостям», как проходили обыски у них.





У всех троих силовики появились на пороге около 7 утра. Лариса Щирякова живет в частном доме, говорит, в двери, окна начали громко стучать. С понятыми было 8−9 человек.

— Показали постановление на обыск, первым делом спросили, есть ли у меня деньги. Я ответила, что все на картах, наличными было, может, рублей 40, — рассказала журналистка.

Обыск длился около 3 часов, осматривали все тщательно. Силовики ничего не поясняли, говорит Лариса, а сама она не задавала вопросов: считает, что это бесполезно.





— Долго-долго смотрели полки с книжками, листали, особенно те, что на белорусском языке. Некоторые забрали. Все вытрясли из кошелька, забрали банковские карточки — я осталась без денег. Забрали большую видеокамеру, две фотокамеры, 4 SD-карты, 3 винчестера, бумаги, блокноты. БЧБ-символику, флаги БСДП. Еще — плакаты «Я нечестный журналист», «Свободу Судаленко».

Журналистка считает, что это давление из-за ее профессиональной деятельности и в целом запугивание.

— Хотели забрать мою технику, чтобы я не могла работать. Ну куплю я другой блокнот, возьму в кредит новый телефон — и буду дальше снимать на телефон, фотографировать. Я смогу работать и дальше — и буду, пока они меня не посадят. Я не собираюсь уезжать никуда, сейчас не время съезжать. Да, и для ребенка, и для меня стресс, но сейчас такое время, что общество в такой опасности — здесь нужен каждый человек, журналист, правозащитник, — говорит Лариса Щирякова.





Бывшая учительница Надежда Лашенко-Казакова не ожидала, что с обыском придут и к ней. Шутит, что посмотрела, к кому еще приходили, и обнаружила себя «в хорошей компании». Дома у женщины были двое маленьких детей, их по ее просьбе силовики даже постарались «рано не будить, достаточно аккуратно все проводили».

У нее забрали ноутбук, деньги, карты, флешки, электронную книжку, даже телефоны детей, фотоаппараты, камеру.

— Как жить? Забрали все наличные, карты мои и мужа. Человек, который показал фамилию следователя, сказал, можно будет к нему обратиться за ходатайством, чтобы хотя бы мужу вернули карты. Мы начали звонить, но нам ответили, что с такой фамилией у них никто не работает. Я прохожу стажировку сейчас в компании удаленно — как без ноутбука?

Надежда говорит, что силовики «не смогли пройти мимо белых носков с тремя красными полосками, красной и белой резинок-браслетов, писем Леонида Судаленко из СИЗО».

— Говорю: «Ваши ребята же уже прочитали». Они в ответ: «Ничего, мы еще почитаем».





В квартиру Ильи Миронова, по его словам, пришли восемь силовиков, четверо из них — омоновцы.

— Обыскали все в моей комнате, перелистывали все страницы в книжках. Забрали плакаты, с которыми я делал фото в поддержку задержанных, печати со старой фирмы, электронно-цифровые ключи, банковские карточки, компьютер и три телефона. Обыскали и мамину комнату — забрали БЧБ-флаг. А у меня подушка БЧБ — так ее вначале брать не хотели. Говорю: "Флаг же забрали — берите и подушку". Опечатали и ее, — рассказывает Миронов.

Обыск Миронов связывает его со своей активной деятельностью, а также поддержкой политзаключенных. Все письма, которые мужчина от них получил, забрали.