БАЖ выдвинули на премию ЮНЕСКО

Национальный союз журналистов Украины принял решение выдвинуть Белорусскую ассоциацию журналистов номинантом на соискание Всемирной премии ЮНЕСКО/Гильермо Кано за вклад в дело свободы печати. Соответствующее решение было направлено в штаб-квартиру ЮНЕСКО.

В украинском союзе журналистов отмечают роль БАЖ в оказывании помощи журналистам, пострадавшим во время работы на акциях протеста. Там также осуждают обыски в офисе и у сотрудников организации, прошедшие 16 февраля.

«Буквально вчера мы все были свидетелями волны новых репрессий — обысков офиса БАЖ в Минске и квартир руководителей ассоциации, независимых журналистов и правозащитников. Это грубая атака на свободу слова и на свободную журналистику, это давление на адвокатов независимых журналистов. Национальный союз журналистов Украины находится в прямом контакте с БАЖ, мы солидарны с белорусскими коллегами, совместно с коллегами из других европейских стран привлекаем внимание к репрессированным белорусским журналистам», — отметил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Напомним, что 16 февраля рано утром милиция начала рейды по офисам и домам сотрудников правозащитного центра «Весна», Белорусской ассоциации журналистов, независимого профсоюза РЭП и десятков других активистов гражданского общества.

Сегодня МВД дало комментарий по вчерашним обыскам. Оказалось, что их провели больше 90 штук.

«Поводом к проведению масштабных обысков стали результаты оперативно-разыскных мероприятий в отношении лиц и организаций, осуществляющих финансовую и информационную поддержку протестов в Беларуси. По информации ГУБОПиК, они не просто оказывали помощь, а выступая иностранными агентами, организовывали и финансировали протесты под прикрытием правозащитной деятельности», – написала представитель МВД Ольга Чемоданова.