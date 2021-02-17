Мужчину, который покрасил свой дом возле железной дороги в БЧБ, после «суток» уволили с работы

Источник материала: Tut.by

Жителя деревни Алеща Полоцкого района Анатолия Коханчика, которого осудили на 7 суток ареста за то, что он покрасил свой частный дом в цвета БЧБ-флага, уволили с работы. Мужчина 38 лет отработал на железной дороге. «Сегодня забрал трудовую», — рассказал TUT.BY Анатолий. Сельчанин говорит, что закрашивать белые и красную полосы на своем жилище не собирается — хотя милиция его просит об этом.



Дом Анатолия Коханчика. Фото: Николай Шарах

Напомним, жителя деревни Алеща Полоцкого района Анатолия Коханчика задержали вечером 9 февраля. На него составили протокол по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) — за то, что часть его дома покрашена в цвета национального флага.

Мужчина находился в ИВС.

11 февраля судья суда Полоцкого района и Полоцка Владимир Бесецкий обвинил Коханчика в незаконном пикетировании и осудил на 7 суток ареста.

— Учора, 16 лютага, выйшаў з ізалятара часовага ўтрымання — а сёння мяне звольнілі з працы. Забраў працоўную кніжку. Я адпрацаваў на чыгунцы 38 гадоў, быў брыгадзірам пуці. Звальненне аформілі «по соглашению сторон», — рассказал TUT.BY Анатолий Коханчик.

Свой дом на улице Железнодорожной в деревне Алеща мужчина покрасил в БЧБ еще в прошлом году, после выборов:

— Адразу, у жніўні, я павесіў на дом бел-чырвона-белы сцяг. А праз некаторы час вывесіў «Пагоню» і пафарбаваў хату. Нашыя нацыянальныя герб і сцяг — для мяне святыя сімвалы. Зараз на іх пачаліся асаблівыя ганенні, таму я і вырашыў упрыгожыць гэтай сімволікай хату. Дом добра бачны з чыгункі - ад майго падворка да чыгуначных пуцей не больш чым 30−40 метраў. Ад нашай станцыі Алёшча да Полацка — 42 кіламетры.

Зимой в Алеще немноголюдно — здесь постоянно живет человек 20. Но в теплое время года сюда приезжает много дачников, а также грибников и ягодников. БЧБ-дом, по словам Коханчика, большинству нравится, но есть и недоброжелатели.

Анатолий говорит, что милиция просила его закрасить БЧБ-флаг на доме:

— Я сказаў: «Не буду!». Супрацоўнікі адказалі: «Значыць, зноў за табой прыедзем і забярэм у ізалятар».

Завтра, 18 февраля, Анатолию исполнится 62 года. Мужчина говорит, что работы в его деревне нет, устроиться куда-то будет сложно. Но не теряет оптимизма:

— Улетку грыбы-ягады пойдуць, не прападу.