«Могли на крышу бус поставить». В суде омоновец рассказал, как люди «отбивали» Тихановского в Гродно

Источник материала: Tut.by

В Гродно продолжаются слушания по «делу Тихановского». Напомним, обвиняемыми по делу о насилии над сотрудниками органов внутренних дел проходят Евгений Розниченко, Владимир Книга и Дмитрий Фурманов, которых задержали на предвыборном пикете в областном центре 29 мая прошлого года.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

17 февраля в судебном заседании слушали еще одного потерпевшего — сотрудника ОМОНа Виктора Будрика, который в числе прочих задерживал Сергея Тихановского.

Перед началом судебного заседания около дверей зала собралось несколько десятков человек. Не всем желающим удалось попасть внутрь: часть мест заняли молодые люди в спортивной форме. Перед входом они толкались и не давали пройти внутрь родственникам обвиняемых и адвокату.



Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

Командир группы оперативной роты ОМОН Виктор Будрик рассказал, что он знаком с одним из обвиняемых — Владимиром Книгой. Они служили вместе в одном из подразделений ОМОНа с 2009 по 2012 год.

29 мая Будрик заступил на работу во вторую смену. В тот день он был в резервной группе. Сотрудники, а их было пять человек, находились в микроавтобусе. Машина с силовиками стояла несколько часов на улице Большая Троицкая.

Ближе к 20.00 группа получила сообщение о том, что двое милиционеров «подверглись нападению» и надо было ехать туда. Сотрудники подъехали к месту на служебном автомобиле и остановились рядом с желтым фудтраком.

— Было видно, что на земле лежит сотрудник милиции, а от того места быстрым шагом идут люди. Мы подошли и задержали первого человека, который шел впереди — потом оказалось, что это Тихановский, — рассказывает потерпевший.

Он говорит, что далее все было сумбурно: на площади было много людей. Когда Будрик и Рахунок вели Тихановского к служебной машине, к ним стали подходить люди, а где-то в середине пути Тихановский «начал упираться, граждане ему помогали». В какой-то момент Будрик увидел, что Книга прыгнул в сторону Рахунка — и толкнул: и «вроде бы он попятился и вроде бы у него упал берет».

При этом Виктор Будрик говорит, что сам он сильных ударов не чувствовал — только, мол, видел, как люди замахивались в его сторону.

— Около фургончика начались активные действия, с моей стороны молодой человек в костюме с тремя белыми полосами на рукавах пытался дернуть меня и нанести удар, люди пытались не допустить, чтобы мы посадили Тихановского в машину, — вспоминает сотрудник ОМОНа.

Будрик говорит, что среди обвиняемых нет того человека, который его ударил. На стадии следствия он описывал этого человека так: 180 см роста, в темном костюме с тремя белыми полосами на рукавах. Тогда он говорил, что неизвестный мужчина ударил его в правый бок. Также заявлял, что хочет привлечь к уголовной ответственности виновного. К врачам после удара не обращался и телесных повреждений не получил.

Потерпевший в своих показаниях путается, есть много противоречий. Он говорит, что прошло много времени, каждый день после 29 мая «был насыщенным» и многие детали он мог уже упустить.

Он вспоминает, что в итоге силовики вместе с задержанным сели в микроавтобус и уехали.

— Почему вы ограничились только одним задержанным? — спрашивает один из адвокатов.

— Мы же были там не одни. Зачем нам идти за другими? Его что, оставить в машине и идти за другими? — спрашивает в ответ омоновец. Потом добавляет, что сделано это было в целях личной безопасности, так как силовики видели, что толпа людей пыталась «отбить» Тихановского. — Они могли на крышу нашу машину поставить.

— Вы поняли почему толпа препятствовала задержанию Тихановского? — спрашивает судья.

— Наверное, хотели, чтобы его не доставили в РОВД.

— Когда вы узнали, что это Тихановский?

— Стало известно, когда посадили в машину и везли его.

— Откуда стало известно?

— Наверное, слышал и видел, кто такой Тихановский, и, когда сели в машину, я его рассмотрел.

Адвокаты пытаются выяснить, почему потерпевший задерживал именно Тихановского.

Он говорит, что просто обратили внимание на компанию людей, которые уходили с того места, где лежал сотрудник милиции. И предположили, что они могут быть причастными к произошедшему. Однако они не выясняли, что произошло, и сразу направились к уходящей компании.

При этом они не объясняли Тихановскому, за что его задерживают: «Просто было предложено пройти в машину для дальнейшего разбирательства в РОВД». Однако после уточняющих вопросов одного из адвокатов Будрик признает, что все же это было задержание.

Судья интересуется, почему потерпевший с напарником подошли именно к группе, где был Тихановский — ведь логичнее подойти к людям, которые находятся около упавшего милиционера. Тот отвечает: мол, предположили, что уходящие люди могут быть причастны к преступлению. Но почему они задержали именно Тихановского и пошли именно к той компании, Будрик пояснить не смог.

Также он говорит, что указания разогнать и пресечь незаконное массовое мероприятие не было. Информации о каких-либо конфликтах на площади Советской силовикам из резервной группы не поступало.

Кто повредил дверь милицейского буса на Советской, потерпевший тоже не видел: когда группа выезжала на дежурство, дверь была исправна, когда микроавтобус уже с Тихановским внутри уезжал с площади Советской, дверь приходилось придерживать, потому что она провисала и не закрывалась.

Судья отмечает, что в показаниях потерпевшего есть противоречия. Так, на стадии следствия, сотрудник ОМОНа говорил, что в уходившей компании было пять человек. Также он рассказывал, что один из людей — позже оказалось, что это Тихановский — говорил силовикам, что это провокация. Сотрудники, мол, увидели, что люди ведут себя неадекватно, пытаются уйти. Он также ранее рассказывал, что Книга схватил его напарника за форму, пытался схватить его за шею, его оттаскивали другие силовики.

Опрос потерпевшего продолжался два часа. Достаточно долго и судья, и адвокаты пытались устранить противоречия. Потерпевший ссылался на то, что многое уже не помнит, потому что прошло уже много времени.

Заседания по данному делу продолжатся в пятницу, 19 февраля. Планируется опросить второго потерпевшего сотрудника ОМОНа.

«Дело Тихановского»

Сергея Тихановского и еще несколько человек задержали 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей. Этому предшествовал инцидент, в результате которого упал милиционер. Очевидцы событий назвали это провокацией , а МВД заявило , что задержанные применили насилие в отношении сотрудников милиции.

Сначала сообщалось об одном пострадавшем милиционере, затем — о двух.

3 и 4 июня на даче у Тихановского под Гомелем и в его офисе в Гомеле прошли обыски. Во время обыска на даче следователи нашли 900 тысяч долларов .

На сегодняшний день Тихановскому предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса:

организация действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК, наказывается штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок) в связи с событиями в Гродно 29 мая, где Тихановский и был задержан;

29 мая, где Тихановский и был задержан; воспрепятствование работе Центральной избирательной комиссии (ст. 191 УК, наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок) — Лидия Ермошина , сообщившая в СМИ о том, что признана потерпевшей по делу, заявляла , что «Тихановский опасен для государства и общества»;

, сообщившая в СМИ о том, что признана потерпевшей по делу, , что «Тихановский опасен для государства и общества»; разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, совершенное группой лиц либо повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия (ч. 3 ст. 130 УК, наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет).

Белорусские правозащитники признали Сергея Тихановского и остальных задержанных по этому делу политзаключенными и требуют их освобождения.

Инициатива BYPOL опубликовала материалы , касающиеся задержания Сергея Тихановского. Среди прочего там представлена аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос экс-министра внутренних дел Юрия Караева, говорит, что «он опаснее всех этих Бабариков» и «надо посадить его надолго». Стоит отметить, что фамилия Тихановского на записи не звучит. Однако фразы о том, что «он, эта тварь, в России видел во много раз хуже все» (как известно, Тихановский ездил на работу в Россию), «приехал и начал: «Мы раскачаем эту власть», позволяют допустить, что речь идет о Сергее Тихановском.