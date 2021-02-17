Прокурор запросил сроки обвиняемым по делу о «коктейлях Молотова» в Гомеле: для подростка - 6 лет

Источник материала: Tut.by

В Гомеле продолжается суд над Леонидом Ковалевым, Дмитрием Корнеевым и Никитой Золотаревым, которых обвиняют в участии в массовых беспорядках и в том, что они 10 августа в центре города бросали «коктейли Молотова». Сегодня гособвинитель озвучил сроки, которые, по мнению прокуратуры, необходимо назначить обвиняемым в качестве наказания.



Фото: Алексей Смык, TUT.BY

Прокурор в прениях переквалифицировал обвинение Ковалеву с ч. 1 ст. 293 УК «Организация массовых беспорядков» на ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 293 УК «Приготовление к участию к массовым беспорядкам» — и попросил назначить Ковалеву 7 лет лишения свободы в колонии строго режима.

В отношении других обвиняемых обвинение также переквалифицировано — с участия в массовых беспорядках на приготовление к участию в массовых беспорядках.

Для Корнеева гособвинитель попросил 8 лет лишения свободы колонии строго режима.

Несовершеннолетнему Золотареву — 6 лет воспитательной колонии.

Дмитрий Корнеев и Никита Золотарев выступили сегодня с последним словом.

— Меня здесь выставляют радикальным оппозиционером., — сказал Корнеев. — Недавно Александр Григорьевич сказал за милицию всем отрубать руки на месте. Считаете виновным — ведите на плаху и казните. Но участие в преступлениях я не признаю.

Золотарев также сообщил суду, что «своей вины не видит, преступления никакого не совершил».

Защитник Ковалева Анна Павлюк считает, что виновность ее подзащитного не доказана и основывается лишь на показаниях обвиняемого Корнеева, который может оговаривать Ковалева.

По мнению адвоката, нет доказательств того, что ее подзащитный изготавливал коктейли «Молотова» и заранее где-то прятал в тайнике бутылки, а потом искал исполнителей, чтобы их бросить.

— Мой подзащитный виновен лишь в том, что он вовремя не обратился к органам внутренних дел, когда увидел эти бутылки в руках Корнеева и Золотарева.

Защитник Дмитрия Корнеева Елена Татару уверена, что обвинять ее подзащитного можно только в участии в несанкционированной акции — но за это он уже понес наказание. Она на согласна с обвинением Корнеева в насилии либо угрозе применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел.

— Потерпевшие сотрудники органов внутренних дел заявляли в суде, что не получили никаких травм. Сотрудник даже не обратил внимания на брошенную бутылку. О какой угрозе можно говорить?

Адвокат Никиты Золотарева Сергей Краснов назвал все расследование дела «сплошным предположением».

— Ни одного прямого факта, что он что-либо совершил, ни одного. Через все дело проходит факт, что на протяжении всего вечера у Золотарева была бутылка, которую все называют «коктейль Молотова». Но где эта бутылка? Ее кто-то видел? Да, Золотарев сам не отрицал факт, что держал бутылку, но где доказательства, что это оружие? Нет экспертизы, доказывающей, что это «коктейль Молотова». Нет бутылки, нет содержимого бутылки.

Показания таксиста, который подвозил Никиту домой и якобы видел бутылку, адвокат также подверг критике: как мог мужчина ночью в темноте, находясь за рулем рассмотреть бутылку и ее содержимое? К тому же таксист утверждал, что бутылка находилась в поясной сумке Никиты, но, как выяснилось на суде, бутылка даже не могла поместиться в эту сумку.

Также он не согласен с обвинением своего несовершеннолетнего подзащитного в участии в массовых беспорядках: никаких беспорядков в месте, где находился Золотарев, не было — и это подтверждают видео с камер наблюдения.

— Что мы видим на камерах? Стоят люди, идут сотрудники милиции, загорается красный свет машинам — люди переходят дорогу. Никаких беспорядков. Мы видим, как трое обвиняемых дошли до вокзала, — и это трактуется как массовые беспорядки. Если бы у Золотарева была цель бросить эту бутылку — что ему мешало это сделать? Но он этого не сделал.

Напомним, 29-летнего жителя Гомельского района Леонида Ковалева, 17-летнего Никиту Золотарева и 26-летнего добрушанина Дмитрия Корнеева обвиняют в незаконном изготовлении взрывчатых веществ, насилии либо угрозе применения насилия в отношении сотрудника милиции, участии в массовых беспорядках, а Ковалева — еще и в их организации и вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления.

По предварительной версии следствия, Ковалев изготовил два «коктейля Молотова», перевез их в центр города и спрятал в одном из дворов. Вечером 10 августа он приехал в район проведения протестных митингов, где подыскал исполнителей своего преступного плана — 26-летнего жителя Добруша Корнеева и 16-летнего Золотарева. Мужчина передал новым знакомым «коктейли Молотова» для того, чтобы они подожгли стену какого-нибудь дома, а затем стал убеждать их совершить более радикальные действия — поджечь городской автобус или автозак. На пути молодые люди встретили военнослужащих воинской части 5525 и бросили «коктейли» в их сторону. Стеклянная бутылка упала возле военных и разбилась об асфальт. Корнеев и Золотарев убежали — их задержали позже. А Ковалева в этот же вечер.

В своих показаниях Ковалев утверждал , что бутылки были не у него, а у Корнеева и Золотарева. Дмитрий Корнеев же убеждал суд, что его и Золотарева заставлял поджигать и бросать бутылки Ковалев. Золотарев сначала отказывался от дачи показаний, а затем рассказал, что именно Корнеев заставлял его бросить бутылку.

Ковалев и Золотарев свою вину не признают. Корнеев признает частично.