Количество мест в учебные заведения по некоторым специальностям сократят

Источник материала: БT

Количество мест в учебные заведения по некоторым специальностям планируется сократить. Об этом во время коллегии Министерства образования заявил журналистам глава профильного ведомства Игорь Карпенко.



Будут пересмотрены и соотношения цифр приема на бюджетную и платную формы обучения. Кроме этого, сейчас ведется работа над концепцией развития системы образования до 2035 года. В основе - решения принятые на VI Всебелорусском собрании.



Игорь Карпенко, министр образования Беларуси: "До 1 апреля цифры приема должны быть обнародованы на сайтах учреждений образования. Сразу могу сказать, что будут уменьшаться цифры приема где-то процентов на 6 по ряду гуманитарных специальностей. Это экономические и юридические специальности, и так далее".

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси: "Наша главная задача в системе образования - обеспечить реализацию установок, которые были озвучены на VI Всебелорусском народном собрании. Это касается развития высшего образования, проведения молодежной политики в воспитании нашего студенчества, учащихся средних специальных учебных заведений, работы в школе, патриотического воспитания".

Что касается высшей школы, по итогам прошлого года экспорт образовательных услуг увеличился на 1%. Это стало возможно благодаря внедрению дистанционной формы обучения. Прибыль составила 82 миллиона долларов. В нашей стране обучались более 26 тысяч человек из 109 стран.