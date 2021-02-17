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Количество мест в учебные заведения по некоторым специальностям сократят

17.02.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Количество мест в учебные заведения по некоторым специальностям планируется сократить. Об этом во время коллегии Министерства образования заявил журналистам глава профильного ведомства Игорь Карпенко.

Будут пересмотрены и соотношения цифр приема на бюджетную и платную формы обучения. Кроме этого, сейчас ведется работа над концепцией развития системы образования до 2035 года. В основе - решения принятые на VI Всебелорусском собрании.

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси: "До 1 апреля цифры приема должны быть обнародованы на сайтах учреждений образования. Сразу могу сказать, что будут уменьшаться цифры приема где-то процентов на 6 по ряду гуманитарных специальностей. Это экономические и юридические специальности, и так далее".

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси: "Наша главная задача в системе образования - обеспечить реализацию установок, которые были озвучены на VI Всебелорусском народном собрании. Это касается развития высшего образования, проведения молодежной политики в воспитании нашего студенчества, учащихся средних специальных учебных заведений, работы в школе, патриотического воспитания".

Что касается высшей школы, по итогам прошлого года экспорт образовательных услуг увеличился на 1%. Это стало возможно благодаря внедрению дистанционной формы обучения. Прибыль составила 82 миллиона долларов. В нашей стране обучались более 26 тысяч человек из 109 стран.

 
 
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Количество мест в учебные заведения по некоторым специальностям планируется сократить. Об этом во время коллегии Министерства образования заявил журналистам...
 
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