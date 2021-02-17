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Количество мест в учебные заведения по некоторым специальностям сократят
17.02.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Количество мест в учебные заведения по некоторым специальностям планируется сократить. Об этом во время коллегии Министерства образования заявил журналистам глава профильного ведомства Игорь Карпенко.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси: "Наша главная задача в системе образования - обеспечить реализацию установок, которые были озвучены на VI Всебелорусском народном собрании. Это касается развития высшего образования, проведения молодежной политики в воспитании нашего студенчества, учащихся средних специальных учебных заведений, работы в школе, патриотического воспитания".
Что касается высшей школы, по итогам прошлого года экспорт образовательных услуг увеличился на 1%. Это стало возможно благодаря внедрению дистанционной формы обучения. Прибыль составила 82 миллиона долларов. В нашей стране обучались более 26 тысяч человек из 109 стран.
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Количество мест в учебные заведения по некоторым специальностям планируется сократить. Об этом во время коллегии Министерства образования заявил журналистам...
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