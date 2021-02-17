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Е. Мураев: Отказ от сотрудничества с Россией и экономические санкции нанесли колоссальный ущерб экономике
17.02.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Непопулярные решения власти практически во всех сферах уже успели "оценить" простые украинцы. Страна - последняя в очереди не только на вакцину. Отказ от сотрудничества с Россией и экономические санкции нанесли колоссальный ущерб экономике и предприятиям.
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Е. Мураев: Отказ от сотрудничества с Россией и экономические санкции нанесли колоссальный ущерб экономике
Непопулярные решения власти практически во всех сферах уже успели "оценить" простые украинцы. Страна - последняя в очереди не только на вакцину. Отказ от...
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