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Сотрудники МЧС проверяют исправность печного и электрооборудования
17.02.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Безопасность - в каждый дом! В зимний период в Минской области выросло количество пожаров. Среди основных причин - неправильная эксплуатация печного оборудования, электроприборов, а также неисправность проводки. Чтобы предупредить трагедию, специалисты регулярно проводят профилактические рейды. Ежедневно посещают население, чтобы осмотреть жилые помещения и помочь выявить недостатки.
Особое внимание - к квартирам многодетных семей, одиноких и пенсионеров. В группе риска - сельская местность. Согласно статистике, именно здесь возникает наибольшее количество пожаров.
Напомним, с начала года в регионе произошло почти 300 пожаров, в которых погибли 39 человек.
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Безопасность - в каждый дом! В зимний период в Минской области выросло количество пожаров. Среди основных причин - неправильная эксплуатация печного оборудования,...
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