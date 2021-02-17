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Сочный сезон в агрокомбинате "Ждановичи"

17.02.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Начать новый сельскохозяйственный год без потерь. Речь не только о севе озимых, но и о прошлогоднем урожае. Яблоки, морковь, картофель, лук - сберечь все это помогает заготовка овощей на зиму.

Так, витаминную продукцию хозяйства реализуют круглый год, занимаются и ее переработкой. Например, в агрокомбинате "Ждановичи" запустили линию по производству яблочного сока. Подробнее - Елена Витко (видео).

 
 
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Начать новый сельскохозяйственный год без потерь. Речь не только о севе озимых, но и о прошлогоднем урожае. Яблоки, морковь, картофель, лук - сберечь все это помогает...
 
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