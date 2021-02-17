Школа развития предпринимательских навыков работает в Борисове

Источник материала: БT

Как создать свой кейс, работать с интернет-продуктами и рассчитать финансовые риски. Школа развития предпринимательских навыков работает в Борисовском политехническом колледже. Учащиеся не просто узнают финансовую базу - изучают механизмы рынка, генерируют идеи и разрабатывают эффективные бизнес-модели. При этом предпринимательство среди молодежи здесь развивают дополнительно к основной программе.

Свои бизнес-идеи и стартапы учащиеся колледжа демонстрируют также на форумах, фестивалях, конкурсах. Среди основных - "Лестница успеха". Традиционно призовые места занимают новаторы из Борисова.