Электронные абонементы в Национальной библиотеке

Источник материала: БT

Получить доступ к книгохранилищу Национальной библиотеки, не выходя из дома! Новой услугой - электронным абонементом - с начала февраля могут воспользоваться обладатели читательских билетов. Для этого можно зайти на сайт Национальной библиотеки с домашнего компьютера или другого мобильного устройства и найти соответствующий раздел. Электронные и аудиокниги можно получить в пользование на две недели.

Пользователям доступна художественная и научно-популярная литература, можно познакомиться с периодикой на иностранных языках, а также работать с книгами известных издательств.