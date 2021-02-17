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Электронные абонементы в Национальной библиотеке
17.02.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Получить доступ к книгохранилищу Национальной библиотеки, не выходя из дома! Новой услугой - электронным абонементом - с начала февраля могут воспользоваться обладатели читательских билетов. Для этого можно зайти на сайт Национальной библиотеки с домашнего компьютера или другого мобильного устройства и найти соответствующий раздел. Электронные и аудиокниги можно получить в пользование на две недели.
Пользователям доступна художественная и научно-популярная литература, можно познакомиться с периодикой на иностранных языках, а также работать с книгами известных издательств.
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Получить доступ к книгохранилищу Национальной библиотеки, не выходя из дома! Новой услугой - электронным абонементом - с начала февраля могут воспользоваться...
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