ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Уголовное дело за надругательство над госсимволикой

17.02.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Уголовное дело за надругательство над госсимволикой. Фигуранты - 30-летний житель Лиды и 36-летний гродненец. Из материалов дела: ночью 19 января нетрезвые обвиняемые сорвали государственный флаг с флагштока и бросили на землю. Случился инцидент в деревне Курчевцы в сельском клубе. Отметим, для одного из обвиняемых встреча с правоохранителями не в новинку - он был не раз судим, в том числе за мошенничество, грабежи и разбои. И сейчас уголовное дело направлено в суд.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уголовное дело за надругательство над госсимволикой. Фигуранты - 30-летний житель Лиды и 36-летний гродненец. Из материалов дела: ночью 19 января нетрезвые...
 
Новости дня
Новости общества
 
Вылет белорусов из Шарм-эль-Шейха переносится из-за дополнительной техпроверки самолета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

16.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by