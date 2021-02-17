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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Уголовное дело за надругательство над госсимволикой Уголовное дело за надругательство над госсимволикой. Фигуранты - 30-летний житель Лиды и 36-летний гродненец. Из материалов дела: ночью 19 января нетрезвые...

Уголовное дело за надругательство над госсимволикой. Фигуранты - 30-летний житель Лиды и 36-летний гродненец. Из материалов дела: ночью 19 января нетрезвые обвиняемые сорвали государственный флаг с флагштока и бросили на землю. Случился инцидент в деревне Курчевцы в сельском клубе. Отметим, для одного из обвиняемых встреча с правоохранителями не в новинку - он был не раз судим, в том числе за мошенничество, грабежи и разбои. И сейчас уголовное дело направлено в суд.