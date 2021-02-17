Парня, который заклеил видеокамеру на Окрестина и стоял в «сцепке», приговорили к 1,5 годам колонии

Источник материала: Tut.by

21-летнего Игоря Преженникова, который 4 октября заклеил камеру видеонаблюдения на ограждении изолятора на Окрестина, приговорили к 1,5 годам колонии общего режима. Парень признан правозащитниками политзаключенным. Приговор озвучили сегодня в суде Фрунзенского района Минска, об этом TUT.BY сообщила его мама.



Фото: с сайта https://prisoners.spring96.org

Игорь Преженников участвовал в воскресном марше 4 октября. Его задержали, присудили 13 суток. После этого не отпустили домой. На парня завели уголовное дело за «организацию и подготовку действий, которые грубо нарушают общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК). TUT.BY писал про эту историю.

Мать Игоря описывала сына: кандидат в мастера спорта по шахматам, семь лет занимался хоккеем, имеет много грамот. Спортсмен, ходит в спортзал, никогда не состоял на учете в милиции, не привлекался, по образованию — техник-программист. В последнее время парень работал в Минске на приеме заказов пиццы, раньше жил в Могилеве.

9 февраля 2021-го начался суд по делу Игоря Преженникова. За процессом следил сайт «Радыё Свабода» . «Минсктранс» выставил иск к парню на 18 624 рубля — за блокировку движения транспорта.

Сегодня, 17 февраля, в суде Фрунзенского района молодого человека приговорили к 1,5 годам колонии общего режима. Иск «Минсктранса» будут рассматривать отдельно, в гражданском суде. Мама парня Инна Жигарева рассказала, что приговор будут обжаловать, семья ищет деньги на работу с адвокатом и погашение «ущерба» «Минсктрансу» (координаты есть по ссылке ниже).

Что происходило 4 октября и в суде

4 октября в Минске был Марш освобождения политзаключенных. Колонна протестующих от «Пушкинской» дошла до изолятора на Окрестина. Молодые люди заклеили камеру видеонаблюдения, окно КПП, а также расклеили объявления с изображением и информацией о погибшем во время протестов. Задержали Игоря Преженникова на выходе из магазина, когда он возвращался с акции.

В МВД публиковали видео с событиями того дня.

За акцию протеста в тот день завели пять уголовных дел, никак не связанных между собой, — на людей, задержанных в разных местах, сообщало «Радыё Свабода». Всех пятерых признали политзаключенными.

Процесс вела судья Юлия Чиж. Гособвинитель — Кристина Асрян. По версии обвинения, Преженников был на проезжей части, знал, что массовое мероприятие несанкционированное, мешал движению транспорта (около 20 маршрутов автобусов и десятка троллейбусов), не выполнял законные требования представителей власти остановиться. Есть фото, на котором он стоит в «сцепке».

Также, отмечала сторона обвинения, парень с группой неизвестных возле ЦИП и ИВС на Окрестина имел намерение повредить камеры видеонаблюдения, заклеил самоклеящейся лентой одну из них и окно КПП.

Обвиняемый в суде пояснил, что был недоволен результатами выборов, считает их сфальсифицированными, чувствовал себя обманутым. По поводу марша 4 октября он пояснял так:

— Доехал с «Каменной Горки» до «Пушкинской», дальше метро не работало. Пересел на троллейбус, увидел около станции «Молодежная» большую толпу — 50−70 тысяч человек. Люди шли по проезжей части, но транспорт двигался, машины проезжали. Мне хотелось самому увидеть своими глазами, как выходит народ, посмотреть на 100-тысячную толпу. Вышел на марш из интереса.

Парень отметил, что не знал, куда двигаются люди. По ситуации у стен изоляторов на Окрестина пояснил вот что:

— Мне какой-то парень дал несколько наклеек размером примерно шесть на четыре сантиметра. И посоветовал одну наклейку наклеить на «яркое место» — на объектив видеокамеры, которая находилась под дверями ИВС. «Окно» камеры было примерно на высоте двух метров, я его заклеил. Еще один парень попросил, чтобы я его подсадил, потому что вторая камера была выше. У парня был металлический прут, которым он дважды ударил по камере. Я сказал: «хватит» и спустил его. А потом я заклеил окошко КПП листовкой с изображением парня, который погиб. Листовки мне дал тот человек, которого я поднял.

Говорит, что делал все на эмоциях, вину свою признал полностью и раскаялся. Из письменных материалов дела следует, что на листовках было изображение человека с надписью «Мікіта Крыўцоў R.I.P.», а также наклейки с «Погоней» и бело-красно-белым флагом.