|
Новое инфекционное отделение появится у Лунинецкой райбольницы
17.02.2021 18:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новое инфекционное отделение Лунинецкой райбольницы построят в 2022 году. Двухэтажное здание рассчитанное на 25 койко-мест, будет состоять из боксов и полубоксов. Строительно-монтажные работы обойдутся в 5,5 миллиона рублей без учета расходов на оборудование, сообщает
В новое здание ЦРБ, возведенное по Чернобыльской программе, в свое время поочередно переехали все отделения. За исключением инфекционного. Оно продолжает размещаться в старом здании, где условия несопоставимы с темы, что созданы в новой больнице.
Еще несколько лет назад было решено реконструировать под «инфекционку» двухэтажный корпус на территории старой больницы, где прежде находились терапевтическое и детское отделения. Во время пандемии особенно проявилось несоответствие инфекционного отделения современным требованиям, что ускорило процесс начала реконструкции.
Подрядные торги Лунинцкий районный УКС, выступающий заказчиком, проведет уже в феврале. С потеплением начнутся строительно-монтажные работы.
Как рассказали в районном УКСе, проект разработан с учетом новых веяний и прошел экспертизу. Финансирование объекта — преимущественно за счет Чернобыльской программы. Ввести в строй «инфекционку» планируется в 2022 году.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На строительно-монтажные работы планируется потратить порядка 5,5 миллиона рублей без учета оборудования.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)