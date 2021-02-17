Новое инфекционное отделение появится у Лунинецкой райбольницы

Источник материала: Tut.by

Новое инфекционное отделение Лунинецкой райбольницы построят в 2022 году. Двухэтажное здание рассчитанное на 25 койко-мест, будет состоять из боксов и полубоксов. Строительно-монтажные работы обойдутся в 5,5 миллиона рублей без учета расходов на оборудование, сообщает «Медиа-Полесье» .





В новое здание ЦРБ, возведенное по Чернобыльской программе, в свое время поочередно переехали все отделения. За исключением инфекционного. Оно продолжает размещаться в старом здании, где условия несопоставимы с темы, что созданы в новой больнице.

Еще несколько лет назад было решено реконструировать под «инфекционку» двухэтажный корпус на территории старой больницы, где прежде находились терапевтическое и детское отделения. Во время пандемии особенно проявилось несоответствие инфекционного отделения современным требованиям, что ускорило процесс начала реконструкции.

Подрядные торги Лунинцкий районный УКС, выступающий заказчиком, проведет уже в феврале. С потеплением начнутся строительно-монтажные работы.

Как рассказали в районном УКСе, проект разработан с учетом новых веяний и прошел экспертизу. Финансирование объекта — преимущественно за счет Чернобыльской программы. Ввести в строй «инфекционку» планируется в 2022 году.