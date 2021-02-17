«Белавиа» рассказала, какие направления в распродажу пользовались наибольшим спросом

Источник материала: Tut.by

Из 13 направлений, которые были представлены акционными билетами, наибольшим спросом пользовался Стамбул. Об этом рассказала пресс-служба авиакомпании «Белавиа», подведя итоги проведенной накануне распродажи.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

16 февраля, напомним, авиакомпания «Белавиа», напомним провела распродажу билетов на своем сайте. В акцию были включены 13 направлений, в том числе Дубай, куда в эту пятницу авиакомпания совершит свой первый регулярный рейс. В день проведения акции количество посетителей сайта возросло более чем в 5 раз: вместо стандартных 20 тысяч — более 110 тысяч.

За вчерашние сутки было продано более трех тысяч мест, а самыми популярными направлениями стали Стамбул, Одесса, Киев, Варшава и Белград.

В Стамбул было приобретено 1134 места, на рейс в Одессу билеты купили 352 человека, в столицу Украины - 277

Пятерку самых востребованных городов для путешествия замыкают Варшава (272 места) и Белград (253 места).

«Многие наши пассажиры ждали, когда „Белавиа“ проведет распродажу авиабилетов. В условиях распространения пандемии и отсутствия единых правил путешествий в разные страны для нас было важным предложить белорусам возможность сменить обстановку и слетать в те страны, куда разрешен въезд. Это являлось основным критерием выбора направлений, участвующих в акции. Количество проданных билетов говорит о том, что люди соскучились по распродажам авиабилетов», — прокомментировал итоги акции генеральный директор авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец.

В авиакомпании обратили внимание, что в процентном соотношении по выкупаемости билетов наибольшей популярностью пользовались рейсы в Дубай (100% выкупленных мест; 84% — за первые 2,5 часа акции) и Варшава (100% выкупленных мест; 86% — за первые 2,5 часа акции). Наименьшей популярностью пользовался Кишинев (22% выкупленных мест). Самым дешевым авиабилетом в обе стороны стал билет в Варшаву — 31 евро (+ таксы и сборы).