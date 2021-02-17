ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Обещают, что в Брест приедет молодежный блогер-миллионник. Правда, пока не понятно кто

17.02.2021 19:05 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Блогер-миллионник приедет на фестиваль-конкурс Millennium, который пройдет 14−18 апреля в Бресте. Имя «звезды» пока не разглашается, сообщает «Вечерний Брест».


Фото использовано в качестве иллюстрации

Принять участие в форуме уже изъявили желание конкурсанты из 11 стран. Местом его проведения выбрали спорткомплекс «Виктория». В условиях пандемии кроме очного участия возможно дистанционное.

Фестиваль пройдет в 5 номинациях: вокальное, хореографическое, инструментальное, изобразительное и театральное искусство. Имена лучших разместят на «Аллее победителей» в Бресте. Площадка для нее пока не найдена. Предварительно решено, что она будет организована в одном из парков города. Первым на аллее появится образцовый ансамбль эстрадно-спортивного танца «Дарлинг» из Пинска, который получил Гран-при Millennium в прошлом году.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Мужчину, который покрасил свой дом возле железной дороги в БЧБ, после «суток» уволили с работы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

16.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by