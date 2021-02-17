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Обещают, что в Брест приедет молодежный блогер-миллионник. Правда, пока не понятно кто
17.02.2021 19:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Блогер-миллионник приедет на фестиваль-конкурс Millennium, который пройдет 14−18 апреля в Бресте. Имя «звезды» пока не разглашается, сообщает
Принять участие в форуме уже изъявили желание конкурсанты из 11 стран. Местом его проведения выбрали спорткомплекс «Виктория». В условиях пандемии кроме очного участия возможно дистанционное.
Фестиваль пройдет в 5 номинациях: вокальное, хореографическое, инструментальное, изобразительное и театральное искусство. Имена лучших разместят на «Аллее победителей» в Бресте. Площадка для нее пока не найдена. Предварительно решено, что она будет организована в одном из парков города. Первым на аллее появится образцовый ансамбль эстрадно-спортивного танца «Дарлинг» из Пинска, который получил Гран-при Millennium в прошлом году.
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Имя «звезды» не разглашается.
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