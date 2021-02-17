На белорусско-литовской границе прекратили работу четыре пункта пропуска - сбои в программном обеспечении

Источник материала: Tut.by

Из-за сбоев в работе программного обеспечения у литовской стороны, времена прекращена работа четырех пунктов пропуска на белорусско-литовской границе. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— По информации литовской стороны сегодня с 19. 00 в пунктах пропуска Мядининкай, Лаворишкес, Шальчининкай и Райгардас (с белорусской стороны — Каменный Лог, Котловка, Бенякони и Привалка соответственно) полностью прекращено оформление, — говорится в сообщении.

Перерыв в работе связан «с возникшими проблемами функционирования программного обеспечения». Ожидается, что литовские пункты пропуска возобновят работу в 22.00.