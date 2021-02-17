|
На белорусско-литовской границе прекратили работу четыре пункта пропуска - сбои в программном обеспечении
17.02.2021 20:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Из-за сбоев в работе программного обеспечения у литовской стороны, времена прекращена работа четырех пунктов пропуска на белорусско-литовской границе. Об этом
— По информации литовской стороны сегодня с 19. 00 в пунктах пропуска Мядининкай, Лаворишкес, Шальчининкай и Райгардас (с белорусской стороны — Каменный Лог, Котловка, Бенякони и Привалка соответственно) полностью прекращено оформление, — говорится в сообщении.
Перерыв в работе связан «с возникшими проблемами функционирования программного обеспечения». Ожидается, что литовские пункты пропуска возобновят работу в 22.00.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На белорусско-литовской границе прекратили работу четыре пункта пропуска - сбои в программном обеспечении
Ожидается, что литовские пункты пропуска возобновят работу в 22.00.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)