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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Верховный суд начал рассматривать дело в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка Верховный суд сегодня начал рассматривать дело в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка. Заседания проходят в открытом режиме. Бывший председатель правления...

Верховный суд сегодня начал рассматривать дело в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка. Заседания проходят в открытом режиме. Бывший председатель правления финансовой структуры обвиняется в получении взятки в особо крупном размере организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Против шести других бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка выдвинуто одно обвинение - получение взяток в особо крупном размере организованной группой. В отличие от главного фигуранта они свою вину признали и активно сотрудничали со следствием. Под судом находится и совладелец компании "Активлизинг" за дачу взятки на сумму не менее 2,5 миллиона долларов. Следствие утверждает: обвиняемые обложили своего рода данью предпринимателей, бизнес которых напрямую зависел от кредитных ресурсов банка. У защиты и обвиняемых была возможность подать ходатайства. Ходатайства защиты основного фигуранта – экс-главы Белгазпромбанка - были отклонены, одно удовлетворено частично. Адвокаты других обвиняемых ходатайств не подавали. Также сегодня в суде начали зачитывать обвинение.