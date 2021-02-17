ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Верховный суд начал рассматривать дело в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка

17.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Верховный суд сегодня начал рассматривать дело в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка. Заседания проходят в открытом режиме. Бывший председатель правления финансовой структуры обвиняется в получении взятки в особо крупном размере  организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Против шести других бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка выдвинуто одно обвинение - получение взяток в особо крупном размере организованной группой. В отличие от главного фигуранта они свою вину признали и активно сотрудничали со следствием. Под судом находится и совладелец компании "Активлизинг" за дачу взятки на сумму не менее 2,5 миллиона долларов. Следствие утверждает: обвиняемые обложили своего рода данью предпринимателей, бизнес которых напрямую зависел от кредитных ресурсов банка. У защиты и обвиняемых была возможность подать ходатайства. Ходатайства защиты основного фигуранта – экс-главы Белгазпромбанка - были отклонены, одно удовлетворено частично. Адвокаты других обвиняемых ходатайств не подавали. Также сегодня в суде начали зачитывать обвинение.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Верховный суд сегодня начал рассматривать дело в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка. Заседания проходят в открытом режиме. Бывший председатель правления...
 
Новости дня
Новости общества
 
Андрей Савиных: Грядет эпоха макрорегионов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

16.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by