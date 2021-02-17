Андрей Савиных: Грядет эпоха макрорегионов

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Ведущая: "VI Всебелорусское собрание называют историческим событием. Повестка как никогда насыщенная. В гостях у программы "Успеть до полуночи" председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам Андрей Савиных.

"Беларусь - это не мост, это пункт назначения", - прозвучало на ВНС в докладе В. В. Макея. И в этом же докладе: "Беларусь отказывается от нейтралитета". Как Вы прокомментируете?"

Андрей Савиных: "Сейчас изменилась вся парадигма международного сотрудничества. Четкое указание было на это и в докладе Президента Беларуси. Он сказал, что начался новый геополитический передел мира. Суверенные государства будут нормально развиваться и будут выживать только в политическом и военном союзе таких же государств".

Ведущая: "Именно поэтому стратегическим партнером обозначена РФ?"

Андрей Савиных: "Вне всякого сомнения. Почему? Близость позиций, близость мировоззренческих установок, очень высокий уровень интеграции, по сути очень высокий уровень экономического разделения труда, которое позволяет Беларуси войти в ядро ЕАЭС, который по логике вещей должен стать одним из макрорегионов. И в связи с этим происходят изменения и во внешней политике. В. В. Макей анонсировал подготовку новой концепции внешней политики. Я горячо поддерживаю эту идею, поскольку мы должны выстроить новые подходы. Высший приоритет - это создание нашего собственного макрорегиона в союзе с Россией и странами ЕАЭС, и государствами - членами ОДКБ. Это и политический, и экономический, и военный союз. Второй уровень приоритетов - это страны, которые готовы проводить независимую внешнюю политику, самостоятельную внешнюю политику. Это Китай, Бразилия, Латинская Америка во многом и, наконец, все остальные страны, включая ЕС и США".

Ведущая: "Анализируя все доклады Президента на ВНС за все годы, неизменным оставался один фактор - расширение НАТО".

Андрей Савиных: "Здесь все сохраняется, также как и тезис о многовекторности. Когда мы говорим о многовекторности, мы прежде всего имеем в виду наши экспортные стратегии. Мы продаем 60 % того, что производим".

Ведущая: "Три пакета санкций принято. Насколько это ударит по нам?"

Андрей Савиных: "Это очень интересно посмотреть. Европейский союз, во всяком случае отдельные его страны при молчаливом одобрении других, по сути дела, одобрил механизм вмешательства в дела Республики Беларусь. Попытка перехватить власть. И неизвестно, чем бы могла закончится, если бы эта попытка была успешной. И с другой стороны, Россия, которая сказала, что надо дать самим белорусским гражданам принять политическое решение".









Ведущая: "Как отреагировали на ВНС в американском посольстве? Они высказались, что Всебелорусское народное собрание не отражает истинный голос белорусского народа. Вопрос: какое тогда собрание отражает?"

Андрей Савиных: "Их задача - попытаться включить Беларусь в сферу своего влияния. Тем более, что страна им даже не нужна. Я уверен, что это как контрпроект, который направлен на сдерживание развития ЕАЭС".

Ведущая: "Я думала, потому что мы последняя страна в Европе, которая сохранила суверенитет?"

Андрей Савиных: "В определенной степени. Я еще раз подчеркиваю: грядет эпоха макрорегионов. Даже суверенные страны будут выживать в рамках политических, военных и экономических союзов. И, кстати, это очень показательно, что на собрании прозвучала идея об отказе от концепции от нейтралитета. Причем идея была выдвинута одновременно МИД и Генеральным штабом Беларуси".

Ведущая: "Я знаю, что Вы не успели выступить со своим докладом. Может Вы в рамках нашего проекта выскажете основные тезисы?"

Андрей Савиных: "Собственно, мы и обсуждаем это. Это формирование новой концепции, которая будет базироваться на иерархии политических приоритетов. Это сохранение многовекторности на уровне экспортных стратегий и внешнеторговой политики. Это отказ от нейтралитета и это более внимательное отношение к общественным организациям и влияниям, которые организуются в Республике Беларусь на деньги зарубежных инвесторов. Закон об иностранных агентах.

Я полагаю, что нам такой закон нужен. Включились различные социальные сети, которые выпали из законодательного регулирования. Я даже не думаю, что мы будем это запрещать. Но люди должны знать, на какие деньги существуют, кем финансируются те или иные политики, общественные инициативы.

И мы не будем изобретать велосипед, мы возьмем российский опыт, а может даже и американский".

Ведущая: "Давайте подытожим по концепции МИД, по внешней политике на ближайшую пятилетку. Ваши прогнозы?"

Андрей Савиных: "Ключевым элементом данной концепции будет развитие интеграционных процессов именно на Евразийском пространстве как высший приоритет нашей внешнеполитической деятельности. Мы, вне всякого сомнения, не будем закрываться от контактов с дальним зарубежьем, от выстраивания стратегического взаимодействия с такими серьезными игроками, как Китай, Индия, Бразилия, Турция, Иран. Мы будем поддерживать взаимодействие с Европейским союзом. Это будем делать осторожно, чтобы не поставить под угрозу собственный суверенитет и собственные традиции государственности".