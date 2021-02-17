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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси продолжаются судебные рассмотрения дел над участниками массовых беспорядков Возводил баррикады из мусорных контейнеров, блокировал движение транспорта в Минске. В Беларуси сейчас продолжаются судебные рассмотрения дел над участниками...

Возводил баррикады из мусорных контейнеров, блокировал движение транспорта в Минске. В Беларуси сейчас продолжаются судебные рассмотрения дел над участниками уличных вакханалий. Суд Советского района столицы огласил приговор в отношении одного из участников несанкционированных мероприятий на проспекте Победителей в ночь с 9 на 10 августа. Подсудимый был признан виновным в участии в массовых беспорядках с погромами.К фигуранту есть претензии и со стороны Минсктранса за блокировку движения общественного транспорта. Взыскание имущественного вреда выведено в отдельное производство и передано в гражданский суд.