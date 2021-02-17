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В Беларуси продолжаются судебные рассмотрения дел над участниками массовых беспорядков
17.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВозводил баррикады из мусорных контейнеров, блокировал движение транспорта в Минске. В Беларуси сейчас продолжаются судебные рассмотрения дел над участниками уличных вакханалий. Суд Советского района столицы огласил приговор в отношении одного из участников несанкционированных мероприятий на проспекте Победителей в ночь с 9 на 10 августа. Подсудимый был признан виновным в участии в массовых беспорядках с погромами.
Анастасия Малико, старший помощник прокурора Советского района г. Минска: "Осужден приговором суда Советского района Минска к наказанию в виде лишения свободы 3,5 года усиленного режима. В ходе судебного заседания обвиняемый вину признал лишь частично".
К фигуранту есть претензии и со стороны Минсктранса за блокировку движения общественного транспорта. Взыскание имущественного вреда выведено в отдельное производство и передано в гражданский суд.
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Возводил баррикады из мусорных контейнеров, блокировал движение транспорта в Минске. В Беларуси сейчас продолжаются судебные рассмотрения дел над участниками...
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