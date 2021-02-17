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МВД прокомментировало обыски у активистов незарегистрированных организаций

17.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня МВД опубликовало видео обысков у активистов незарегистрированных организаций, таких как "Весна", "Профсоюз работников РЭП", а также БАЖ и протестных медиаресурсов. 

Поводом к проведению масштабных обысков стали результаты оперативно-разыскных мероприятий в отношении людей и контор, которые информационно и финансово поддерживали протесты в Беларуси. Они не просто оказывали помощь, а, выступая иностранными агентами, организовывали и спонсировали протесты под прикрытием правозащитной деятельности - информирует ГУБОП. Во время следственных действий изъяты свыше 80 тысяч долларов, документы на получение иностранных грантов, протестная литература и методички, а также сотни квитанций на оплату штрафов. 

Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД Беларуси:  "Кроме того, обнаружены документы с реквизитами для денежных переводов, незарегистрированная символика (растяжки, баннеры, флаги), документация о вступлении в стачкомы, анкеты об оказании помощи псевдорепрессированным, литература, пропагандирующая ЛГБТ-ценности, а также сертификаты по обучению в зарубежных вузах.

Среди изъятого, предположительно, наркотические вещества и предмет, похожий на пистолет (направлены на экспертизу), а также офисная техника, ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, накопители информации, фото- и видеотехника, банковские карты, в том числе зарубежных банков". 

Всего проведено 90 обысков во всех областных центрах в рамках уголовного дела об организации и подготовке беспорядков. Изъятые предметы, вещи и ценности направлены в Следственный комитет.

 
 
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Сегодня МВД опубликовало видео обысков у активистов незарегистрированных организаций, таких как "Весна", "Профсоюз работников РЭП", а также БАЖ и протестных...
 
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