|
МВД прокомментировало обыски у активистов незарегистрированных организаций
17.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня МВД опубликовало видео обысков у активистов незарегистрированных организаций, таких как "Весна", "Профсоюз работников РЭП", а также БАЖ и протестных медиаресурсов.
Поводом к проведению масштабных обысков стали результаты оперативно-разыскных мероприятий в отношении людей и контор, которые информационно и финансово поддерживали протесты в Беларуси. Они не просто оказывали помощь, а, выступая иностранными агентами, организовывали и спонсировали протесты под прикрытием правозащитной деятельности - информирует ГУБОП. Во время следственных действий изъяты свыше 80 тысяч долларов, документы на получение иностранных грантов, протестная литература и методички, а также сотни квитанций на оплату штрафов.
Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД Беларуси: "Кроме того, обнаружены документы с реквизитами для денежных переводов, незарегистрированная символика (растяжки, баннеры, флаги), документация о вступлении в стачкомы, анкеты об оказании помощи псевдорепрессированным, литература, пропагандирующая ЛГБТ-ценности, а также сертификаты по обучению в зарубежных вузах.
Среди изъятого, предположительно, наркотические вещества и предмет, похожий на пистолет (направлены на экспертизу), а также офисная техника, ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, накопители информации, фото- и видеотехника, банковские карты, в том числе зарубежных банков".
Всего проведено 90 обысков во всех областных центрах в рамках уголовного дела об организации и подготовке беспорядков. Изъятые предметы, вещи и ценности направлены в Следственный комитет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня МВД опубликовало видео обысков у активистов незарегистрированных организаций, таких как "Весна", "Профсоюз работников РЭП", а также БАЖ и протестных...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)