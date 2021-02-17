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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МВД прокомментировало обыски у активистов незарегистрированных организаций Сегодня МВД опубликовало видео обысков у активистов незарегистрированных организаций, таких как "Весна", "Профсоюз работников РЭП", а также БАЖ и протестных...

Сегодня МВД опубликовало видео обысков у активистов незарегистрированных организаций, таких как "Весна", "Профсоюз работников РЭП", а также БАЖ и протестных медиаресурсов.Поводом к проведению масштабных обысков стали результаты оперативно-разыскных мероприятий в отношении людей и контор, которые информационно и финансово поддерживали протесты в Беларуси. Они не просто оказывали помощь, а, выступая иностранными агентами, организовывали и спонсировали протесты под прикрытием правозащитной деятельности - информирует ГУБОП. Во время следственных действий изъяты свыше 80 тысяч долларов, документы на получение иностранных грантов, протестная литература и методички, а также сотни квитанций на оплату штрафов.Всего проведено 90 обысков во всех областных центрах в рамках уголовного дела об организации и подготовке беспорядков. Изъятые предметы, вещи и ценности направлены в Следственный комитет.