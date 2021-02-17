Безопасность в каждый дом. Сотрудники МЧС проверяют исправность печного и электрооборудования

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Безопасность в каждый дом. В зимний период в Минской области выросло количество пожаров. Среди основных причин неправильная эксплуатация печного оборудования, электроприборов, а также неисправность проводки.

Чтобы предупредить трагедию, специалисты регулярно проводят профилактические рейды. Ежедневно навещают население, чтобы осмотреть жилые помещения и помочь обнаружить недостатки. Подробнее в сюжете Татьяны Божко.

Морозная погода таит в себе опасность. Поэтому во время профилактических рейдов особое внимание сотрудников МЧС и социальных служб к жилью многодетных семей, одиноких и пенсионеров. В группе риска сельская местность. По статистике, именно здесь возникает наибольшее количество пожаров. С начала года в Минской области произошло почти 300 пожаров, в которых погибли 39 человек. Цифра значительно больше, чем в прошлом году.

Только сегодня инспекторы в Червенском районе за день посетили не один десяток домов. Многодетная мать Инесса Агейчик находилась дома с младшей дочерью Викой. Нарушений пожарной безопасности специалисты не выявили: печку хозяйка топит правильно, проводка новая, в комнатах установлены сразу два автономных пожарных извещателя. Инспекторы еще раз напомнили правила поведения при чрезвычайных ситуациях.

Такой маленький прибор - автономный извещатель - может первым сообщить о возникновении пожара. Например, последний раз был в Любанском районе, когда он спас жизни целой семьи.

Главное – следить за тем, чтобы в извещателе не садилась батарейка. Менять ее необходимо приблизительно раз в год. Если люди пожилого возраста не могут следить за состоянием противопожарных приборов самостоятельно, на помощь придут как сотрудники МЧС, так и работники территориального центра обслуживания населения.

Актуальный вопрос перед весенним сезоном - дачники и те, кто приезжает в дома в деревне всего несколько раз в год. Чтобы не получить неприятность в виде пожара, надо проверить состояние печи, прежде чем начинать отапливать помещение. Также необходимо ликвидировать трещины на печке, прочистить дымоход, а закрывать печь только после полного прогорания угольков.