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"СБ. Беларусь сегодня" наградила победителей фотоконкурса "Мой родны кут"
17.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИздательский дом "Беларусь сегодня" завершил трилогию Года малой родины награждением лауреатов фотомарафона. Проект "Мой родны кут" на протяжении трех сезонов собирал профессиональных мастеров кадра, фотокорреспондентов и любителей. За это время на почтовый адрес редакции поступило более 14 тысяч работ. В них авторы фиксировали самые живописные локации страны, архитектуру, эмоции белорусов и, конечно, семейные истории. География конкурса - от столицы и регионов до белорусской глубинки. Редакционное жюри выбрало лауреатов в семи номинациях и обладательницу Гран-при. Снимок "Наша земля" принес педагогу из Кареличского района не только победу и ценный приз, но и публикацию на страницах издания "Беларусь сегодня".
Лариса Шугля, обладатель Гран-при фотоконкурса "Мой родны кут": "Снимок передает красоту нашего края, которая безгранична. Я хочу поблагодарить редакцию за такой конкурс, потому что все участники, которые присылали свои работы, раскрылись сами и себя раскрыли, может быть, с неизвестной стороны".
Дмитрий Жук, главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня": "Мне кажется, во многих работах победителей, которые жюри выбрало, как раз таки элементы того, что объединяет нас как народ, как нацию, как людей, живущих на этой земле. Мы бы хотели, чтобы вот это творчество наших читателей, талантливых читателей, которые умеют в руках держать фотокамеру и видеть нашу жизнь под своим особым ракурсом, продлилось. Нам это очень интересно. И самое главное - на этот конкурс много позитивных откликов тех, кто читает газету".
Творческие проекты "То, что нас объединяет" и "Разам"
Учитывая отклик читателей, "Беларусь сегодня" предлагает авторам не прятать свои фотоаппараты и записные блокноты. В Год народного единства издательский дом запустил сразу два творческих проекта: "То, что нас объединяет" и "Разам". С положениями можно ознакомиться на официальном сайте. А вот истории и снимки с пометкой "Конкурс" команда редакции ждет на электронном адресе
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Издательский дом "Беларусь сегодня" завершил трилогию Года малой родины награждением лауреатов фотомарафона. Проект "Мой родны кут" на протяжении трех сезонов...
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