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Творческие проекты "То, что нас объединяет" и "Разам"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "СБ. Беларусь сегодня" наградила победителей фотоконкурса "Мой родны кут" Издательский дом "Беларусь сегодня" завершил трилогию Года малой родины награждением лауреатов фотомарафона. Проект "Мой родны кут" на протяжении трех сезонов...

Издательский дом "Беларусь сегодня" завершил трилогию Года малой родины награждением лауреатов фотомарафона. Проект "Мой родны кут" на протяжении трех сезонов собирал профессиональных мастеров кадра, фотокорреспондентов и любителей. За это время на почтовый адрес редакции поступило более 14 тысяч работ. В них авторы фиксировали самые живописные локации страны, архитектуру, эмоции белорусов и, конечно, семейные истории. География конкурса - от столицы и регионов до белорусской глубинки. Редакционное жюри выбрало лауреатов в семи номинациях и обладательницу Гран-при. Снимок "Наша земля" принес педагогу из Кареличского района не только победу и ценный приз, но и публикацию на страницах издания "Беларусь сегодня".Учитывая отклик читателей, "Беларусь сегодня" предлагает авторам не прятать свои фотоаппараты и записные блокноты. В Год народного единства издательский дом запустил сразу два творческих проекта: "То, что нас объединяет" и "Разам". С положениями можно ознакомиться на официальном сайте. А вот истории и снимки с пометкой "Конкурс" команда редакции ждет на электронном адресе