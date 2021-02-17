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Больницы по всей стране продолжают выходить из красной зоны
17.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTАнтиковидные меры и позитивная статистика позволяют сказать о постепенной стабилизации эпидемобстановки. Больницы по всей стране продолжают выходить из красной зоны.
Вновь открыла двери для пациентов по профилю и
Из красной зоны также вышли Дрогичинская, Пружанская и Столинская центральные районные больницы Брестской области. Открылось кардиологическое отделение Могилевской больницы скорой помощи. В Витебском регионе начали принимать пациентов по профилю Городокская и Миорская больницы. В Берестовицкой больнице дезинфекция начнется на следующей неделе. В столице возобновила работу 3-я клиническая больница.
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Антиковидные меры и позитивная статистика позволяют сказать о постепенной стабилизации эпидемобстановки. Больницы по всей стране продолжают выходить из красной...
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