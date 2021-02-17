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Суд огласил вердикт по уголовному делу об оскорблении министра внутренних дел Беларуси
17.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВину признала. Сегодня суд Смолевичского района огласил вердикт по уголовному делу об оскорблении министра внутренних дел Беларуси. С учетом того, что на иждивении у обвиняемой есть малолетние дети, ей назначили полтора года домашней химии.
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Вину признала. Сегодня суд Смолевичского района огласил вердикт по уголовному делу об оскорблении министра внутренних дел Беларуси. С учетом того, что на...
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