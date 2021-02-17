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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так А. Александрин: COVID-19 стал средством политической борьбы в Украине Украинскую власть особо никогда не интересовали вопросы и в частности здоровье обычных граждан. Проблема с COVID-19 уже давно стала средством политической борьбы. Это...

Украинскую власть особо никогда не интересовали вопросы и в частности здоровье обычных граждан. Проблема с COVID-19 уже давно стала средством политической борьбы. Это мнение известного врача Андрея Александрина.А нехватка мест в украинских больницах даже для самых тяжелых больных, высокий уровень смертности от COVID-19, который ставит все новые рекорды, и отсутствие планов по массовой вакцинации - все это еще раз доказывает, что система здравоохранения Украины - в катастрофическом положении.