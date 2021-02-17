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А. Александрин: COVID-19 стал средством политической борьбы в Украине

17.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Украинскую власть особо никогда не интересовали вопросы и в частности здоровье обычных граждан. Проблема с COVID-19 уже давно стала средством политической борьбы. Это мнение известного врача Андрея Александрина. 

А нехватка мест в украинских больницах даже для самых тяжелых больных, высокий уровень смертности от COVID-19, который ставит все новые рекорды, и отсутствие планов по массовой вакцинации - все это еще раз доказывает, что система здравоохранения Украины - в катастрофическом положении. 


Андрей Александрин, врач-эпидемиолог, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю в Украине: "Уже год прошел, как эпидемия началась во всем мире. И что мы увидели, некоторые страны справляются, выходят из этого положения, но такая, как наша страна, к сожалению, не выходит. Мы не сделали никакой работы над ошибками, но при этом мы любим друг друга хвалить, мы любим называть наших чиновников мастерами спорта по COVID-19, мы любим неэффективно растрачивать миллиарды гривен наших налогоплательщиков. Я считаю, что Украина станет одной из стран, по которой будут писать книжки по эпидемиологии, как на государственном уровне можно неэффективно бороться с пандемиями или эпидемиями У нас на сегодняшний день не министр здравоохранения отвечает за систему здравоохранения и борьбу с COVID, а отвечает лично президент, почему-то офис президента у нас занимался вопросами COVID, создал ковидный фонд, офис президента распоряжался, куда деньги тратятся с ковидного фонда - на дороги или систему здравоохранения. Как и действующая власть, так и оппозиционеры в нашей стране пытаются использовать в своих целях ситуацию с COVID. У нас политические процессы стоят выше, нежели здравого смысла, принятия здравых решений на уровне страны".


 
 
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Украинскую власть особо никогда не интересовали вопросы и в частности здоровье обычных граждан. Проблема с COVID-19 уже давно стала средством политической борьбы. Это...
 
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