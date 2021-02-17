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Гость "Панорамы" - ректор БГУКИ и по совместительству делегат ВНС Наталья Карчевская

17.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Главная цель таких рабочих встреч с делегатами Всебелорусского народного собрания не просто озвучить и обсудить цитаты форума, а понять, как пошагово будем двигаться к целям. Разговоры "по следам ВНС" проходят в эти дни и в вузах страны. Кроме обсуждения главных пакетов Программы пятилетия, делегатам предстоит реформировать понятие гражданской позиции и патриотизма. Удается ли построить конструктивный диалог с молодежью и как планируют устранять барьеры между поколениями? Поговорим с ректором Белорусского государственного университета культуры и искусств и по совместительству делегатом Всебелорусского народного собрания Натальей Карчевской.
 
 
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Главная цель таких рабочих встреч с делегатами Всебелорусского народного собрания не просто озвучить и обсудить цитаты форума, а понять, как пошагово будем...
 
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