Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гость "Панорамы" - ректор БГУКИ и по совместительству делегат ВНС Наталья Карчевская Главная цель таких рабочих встреч с делегатами Всебелорусского народного собрания не просто озвучить и обсудить цитаты форума, а понять, как пошагово будем...

Главная цель таких рабочих встреч с делегатами Всебелорусского народного собрания не просто озвучить и обсудить цитаты форума, а понять, как пошагово будем двигаться к целям. Разговоры "по следам ВНС" проходят в эти дни и в вузах страны. Кроме обсуждения главных пакетов Программы пятилетия, делегатам предстоит реформировать понятие гражданской позиции и патриотизма. Удается ли построить конструктивный диалог с молодежью и как планируют устранять барьеры между поколениями? Поговорим с ректором Белорусского государственного университета культуры и искусств и по совместительству делегатом Всебелорусского народного собрания Натальей Карчевской.